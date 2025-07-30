Дехто вважає, що кавун може бути непоганою альтернативою воді влітку – він справді соковитий, смачний і допомагає не забувати про гідратацію. Але не захоплюйтесь лише кавунами: вберегтися від каменів за їхньою допомогою, на жаль, не вдасться, пише 24 Канал з посилання NHS.
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Чому з’являються камені у нирках?
Камені починають формуватися тоді, коли в сечі накопичується забагато речовин, здатних кристалізуватися – передусім кальцію, оксалату й сечової кислоти. Коли рідини в організмі недостатньо, ці речовини перестають виводитися і починають злипатися, утворюючи камені.
Є кілька факторів, що підвищують ризик розвитку сечокам'яної хвороби:
- Генетика – якщо у родичів були камені, варто бути обережнішими.
- Недостатнє споживання води – особливо важливо для тих, хто живе у спекотному кліматі чи багато пітніє.
- Харчування з надлишком солі, білків і цукру – сіль збільшує навантаження на нирки, а отже, і ризик утворення каменів.
- Зайва вага та ожиріння теж відіграють роль.
- Захворювання травної системи або операції на ШКТ можуть змінювати обмін речовин і сприяти утворенню каменів.
- Хвороби нирок та часті інфекції сечовивідних шляхів.
- Деякі ліки й добавки: вітамін C, проносні (при зловживанні), антациди з кальцієм, препарати від мігрені чи депресії.
Якщо у вас уже були камені, лікарі рекомендують випивати стільки рідини, щоб за добу виділялося близько 2 літрів сечі. Для тих, хто живе у спекотних умовах чи активно займається спортом, цю норму можна збільшити.
Кавун – смачно, але не для всіх
Існує думка, що кавун має сечогінний ефект і допомагає “очистити” нирки. Однак він містить багато калію. Якщо нирки працюють не ідеально, надлишок калію може бути небезпечним: викликати слабкість, оніміння, а в тяжких випадках – проблеми із серцем. Спеціалісти радять людям із хворими нирками обмежувати кавун до однієї чашки (приблизно 150 г) на день.
Що ще допоможе захистити ваші нирки:
- Обмежте продукти з оксалатами. Якщо у вас схильність до оксалатних каменів, уникайте шпинату, буряка, горіхів, чаю, шоколаду, чорного перцю, сої.
- Зменшіть споживання солі та тваринного білка. Краще обирати рослинні джерела білка, наприклад, бобові.
- Додавайте кальцій через їжу, а не добавки. Молочні продукти і зелені овочі – безпечні, а от кальцієві добавки можуть підвищити ризик каменів.
Якщо не впевнені, як правильно організувати харчування – зверніться до фахівця. Дієтолог допоможе скласти індивідуальний раціон і знизити ймовірність появи каменів у майбутньому.