На сегодня наука не имеет убедительных доказательств того, что потребление белковых добавок негативно влияет на качество спермы у мужчин, пишет 24 Канал со ссылкой на The F&S Family of Journals.

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Какое влияние протеиновых добавок на мужскую фертильность

Большинство исследований показывают, что прием протеина не ухудшает репродуктивную функцию. Подобные результаты получены и в экспериментах на животных – например, у самцов мышей даже максимальные дозы сывороточного протеина, рекомендованные человеку, не меняли качество спермы или способность к оплодотворению. В то же время прямо переносить эти выводы на людей нельзя.

С другой стороны, некоторые протеиновые смеси могут содержать нежелательные примеси – например, анаболические стероиды или другие не указанные в составе вещества – которые действительно способны негативно влиять на качество спермы. Поэтому выбирайте добавки внимательно и тщательно проверяйте их состав.

Питание и мужская фертильность

Гораздо более ощутимое влияние на мужскую фертильность имеет общая структура питания. В частности, так называемая западная диета – с большим количеством мяса, простых углеводов, насыщенных и трансжиров, а также с дефицитом клетчатки и полезных жирных кислот – рассматривается как фактор повышенного риска развития не только бесплодия, но и многих серьезных заболеваний (рак, сердечно-сосудистые патологии, метаболические нарушения).

В противовес ей, средиземноморский рацион – с большим количеством овощей, злаков, бобовых, фруктов, оливковым маслом, рыбой и умеренным потреблением мясных и молочных продуктов – ассоциируется с улучшением качества спермы. Такой способ питания богат антиоксидантами, ненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, и содержит мало вредных жиров.

Вегетарианская диета по составу подобна средиземноморской, но полностью исключает мясо. Исследования пока не дают однозначного ответа относительно ее влияния на мужскую фертильность: с одной стороны, овощи и фрукты содержат много антиоксидантов, поддерживающих здоровье сперматозоидов, с другой – некоторые компоненты растительной пищи могут уменьшать концентрацию и подвижность половых клеток. Влияние вегетарианства на мужскую способность к оплодотворению требует дальнейшего изучения.

Роль белка в качестве спермы

Хотя сперматозоиды не используют белки как основной источник энергии, дефицит белка в рационе может негативно повлиять на мужскую фертильность. Однако данные о пользе или вреде высокобелковых диет противоречивы.

На качество спермы, вероятно, влияет не столько количество, сколько аминокислотный состав белков: растительные белки содержат меньше метионина и цистеина – аминокислот, которые потенциально могут влиять на подвижность сперматозоидов. В экспериментах на обезьянах избыток животного белка приводил к ухудшению параметров спермы, однако эти выводы нельзя автоматически переносить на людей.

А нужны ли другие добавки?

В общем, для поддержания фертильности как мужчинам, так и женщинам достаточно полноценного и сбалансированного питания. Влияние отдельных антиоксидантных или микронутриентных добавок на качество спермы пока изучен недостаточно, чтобы можно было рекомендовать их для улучшения репродуктивной функции.

Итак, если вы выбираете протеиновые добавки без анаболиков и других потенциально опасных компонентов, они не повредят мужской фертильности. Главное – обращать внимание на основной рацион: ограничивать потребление продуктов глубокой обработки, насыщенных и трансжиров и отдавать предпочтение разнообразному, сбалансированному питанию.

Связь между диетой, пищевыми добавками и мужской репродуктивной функцией остается сложной и требует дальнейших исследований, но забота о питании уже сейчас может принести ощутимую пользу вашему здоровью.