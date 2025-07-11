Исследователи из Южной Кореи решили выяснить, как использование электронных сигарет (вейпинг) влияет на качество спермы по сравнению с курением обычных сигарет, пишет 24 Канал со ссылкой на Newsmedical.
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Новое исследование влияния курения
В своей работе они проанализировали медицинские записи 296 пар, которые проходили лечение в одной репродуктивной клинике между маем 2022 года и январем 2024 года.
Мужчины-участники были разделены на две группы: 151 человек, которая курила традиционные сигареты, и 145 человек, использующих вейпы. Обе категории должны были курить по крайней мере шесть месяцев. Все женщины были похожи по возрасту и не имели опыта курения.
Как вейп влияет на мужское здоровье
Результаты исследования показали, что хотя концентрация сперматозоидов у вейперов была несколько ниже, их подвижность была выше, а уровень пролактина – ниже. Это, свою очередь, приводило к меньшему количеству клинических выкидышей.
Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что использование электронных сигарет мужчинами, которые проходят ЭКО, может быть менее вредным для их репродуктивного успеха по сравнению с традиционным курением.
Однако исследователи предупреждают, что эти выводы не следует воспринимать как поддержку вейпинга. Электронные сигареты все еще могут нести определенные риски для здоровья, и их длительное влияние на репродуктивную функцию еще не до конца понятно.