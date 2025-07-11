Дослідники з Південної Кореї вирішили з'ясувати, як використання електронних сигарет (вейпінг) впливає на якість сперми порівняно з курінням звичайних сигарет, пише 24 Канал з посилання на Newsmedical.
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Нове дослідження впливу куріння
У своїй роботі вони проаналізували медичні записи 296 пар, які проходили лікування в одній репродуктивній клініці між травнем 2022 року та січнем 2024 року.
Чоловіки-учасники були розділені на дві групи: 151 особа, яка курила традиційні сигарети, та 145 осіб, що використовує вейпи. Обидві категорії повинні були курити принаймні шість місяців. Усі жінки були схожі за віком і не мали досвіду куріння.
Як вейп впливає на чоловіче здоровʼя
Результати дослідження показали, що хоча концентрація сперматозоїдів у вейперів була дещо нижчою, їхня рухливість була вищою, а рівень пролактину – нижчим. Це, своєю чергою, призводило до меншої кількості клінічних викиднів.
Таким чином, автори дослідження дійшли висновку, що використання електронних сигарет чоловіками, які проходять ЕКЗ, може бути менш шкідливим для їхнього репродуктивного успіху порівняно з традиційним курінням.
Проте дослідники попереджають, що ці висновки не слід сприймати як підтримку вейпінгу. Електронні сигарети все ще можуть нести певні ризики для здоров'я, і їхній тривалий вплив на репродуктивну функцію ще не до кінця зрозумілий.