При жарке или фритюре нужно добавлять масло или жир. Вместо этого стоит рассмотреть более здоровые способы приготовления пищи, которые лучше сохраняют вкус продуктов и питательные вещества, избегая чрезмерного жира и соли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Government of Canada.
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Приготовление на пару
Этот метод не требует добавления жира и способствует сохранению пищевых веществ в овощах, которые часто теряются во время варки.
На пару можно готовить:
- морковь;
- брокколи;
- спаржу;
- цветную капусту;
- рыбу и моллюсков, таких как мидии.
Стир-фрай
Это традиционный азиатский метод быстрой жарки, при котором продукты постоянно перемешиваются. Он позволяет быстро готовить небольшие ровные кусочки в вок или сковороде с антипригарным покрытием, используя минимальное количество масла, например, оливкового, рапсового или подсолнечного.
Небольшое количество масла и короткое время приготовления помогают сохранить витамины и минералы. Этот метод часто применяют для:
- рыбы;
- тофу;
- овощей;
- нежирного мяса или птицы.
Гриль
Гриль позволяет жиру стекать во время приготовления. Рекомендуется использовать горячий гриль, чтобы продукты не пригорали, а для придания аромата можно использовать различные травы и специи.
На гриле часто готовят:
- фрукты: манго, персики, ананас;
- овощи: перец, цуккини, баклажан, помидоры;
- тофу;
- рыбу или моллюсков;
- нежирные куски мяса или птицы.
Пашот
Этот метод приготовления пищи не требует жира, позволяя белку готовиться без потери влаги. Продукты варят в воде, бульоне или вине при температуре ниже точки кипения до полной готовности. Наиболее известное блюдо, приготовленное этим способом, – яйцо пашот, но также можно готовить фрукты, курицу и рыбу.
Выпекание
Для равномерного и медленного приготовления в духовке используется сухой жар, который обычно не требует добавления жира.
Запекание используют для:
- хлеба;
- морепродуктов;
- овощей;
- нежирного мяса или птицы.
Тушение
При тушении сохраняется сок в маленьких кусочках продуктов, что помогает сохранить их пищевые вещества. Ингредиенты сначала жарятся в кастрюле, а затем медленно готовятся с небольшим количеством жидкости, такой как вода или бульон.
Этот метод часто используют для приготовления:
- рагу;
- супов;
- запеканок.