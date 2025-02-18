Причиною застудних захворювань є понад 200 різних вірусів. Їх поширення відбувається через кашель, чхання або контакт з інфікованими поверхнями, де віруси можуть зберігатися до 24 годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Як полегшити симптоми застуди

Нині ефективних препаратів, які лікують застуду, не існує, тому лікування спрямоване лише на полегшення симптомів. Ці заходи не усунуть причину захворювання, але допоможуть почуватися краще:

Підтримуйте водний баланс. Збільште споживання теплих рідин, таких як бульйон, вода з лимоном або медом, теплий яблучний сік, чай або звичайна вода. Відмовтеся від кави, алкоголю і солодких напоїв, оскільки вони мають сечогінний ефект і можуть сприяти зневодненню.

Контролюйте температуру та вологість у приміщенні. Тримайте кімнату в теплі, але не перегрівайте. За даними Національного фонду сну США, оптимальна температура для приміщення – близько 18,3 градуса за Цельсієм. Регулярне провітрювання допомагає зберігати свіжість повітря, а зволожувач позбавить від сухості, яка може загострити біль у горлі. Рівень вологості рекомендується підтримувати в діапазоні 30 – 50%.

Полощіть горло солоною водою. Для цього розчиніть половину або чверть чайної ложки солі в склянці води (200 мл). Це зменшить набряк і біль. Однак для дітей до 6 років такий спосіб не підходить, оскільки малюки можуть не вміти правильно полоскати горло. Для них підійдуть льодяники або шматочки льоду.

Використовуйте безрецептурні препарати. Протинабрякові засоби допоможуть впоратися із закладеністю носа, антигістамінні – зменшать виділення з носа, а знеболювальні полегшать головний біль або ломоту в тілі.

Дайте організму відпочинок. При підвищеній температурі, сильному кашлі або втомі краще утриматися від роботи чи навчання. Це прискорить процес одужання і мінімізує ризик зараження інших.

Як не треба лікувати застуду

Деякі засоби від грипу малоефективні або навіть можуть завдати шкоди. Ось що не можна використовувати:

Дітям – безрецептурні ліки проти кашлю та грипу. Такі препарати можуть викликати серйозні побічні ефекти, включаючи рідкісну, але небезпечну хворобу – синдром Рея. Перед застосуванням будь-яких ліків у дитини обов'язково консультуйтеся з лікарем.

Антибіотики. Вони ефективні лише проти бактерій і не допомагають при вірусних захворюваннях. Використання антибіотиків без потреби може загострити проблему стійкості бактерій.

Препарати з цинком. Хоча дослідження показують, що цинк може дещо скоротити тривалість грипу, добавки з ним часто викликають побічні ефекти, такі як нудота, головний біль, втрата нюху та інші.

Вітамін C. Наукових доказів ефективності вітаміну C у боротьбі з грипом недостатньо. Його приймання може викликати алергічні реакції при перевищенні дози.

Як запобігти поширенню застуди

Щоб мінімізувати ризик зараження і поширення вірусів, дотримуйтесь простих правил:

Залишайтеся вдома при поганому самопочутті; Мийте руки теплою водою з милом, частіше використовуйте антисептики; Не торкайтеся обличчя, особливо рота, носа і очей, брудними руками; Кашляйте і пчихайте в серветку або згин ліктя; Позбувайтесь від використаних серветок одразу; Не діліться рушниками або побутовими предметами; Не контактуйте з хворими людьми.

Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, рясне пиття, регулярна фізична активність і якісний сон також допоможуть зміцнити імунітет і знизити ймовірність грипу.