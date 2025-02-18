Причиной простудных заболеваний являются более 200 различных вирусов. Их распространение происходит через кашель, чихание или контакт с инфицированными поверхностями, где вирусы могут сохраняться до 24 часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Как облегчить симптомы простуды _COPY как облегчить симптомы простуды

Сейчас эффективных препаратов, которые лечат простуду, не существует, поэтому лечение направлено только на облегчение симптомов. Эти меры не устранят причину заболевания, но помогут чувствовать себя лучше:

Поддерживайте водный баланс. Увеличьте потребление теплых жидкостей, таких как бульон, вода с лимоном или медом, теплый яблочный сок, чай или обычная вода. Откажитесь от кофе, алкоголя и сладких напитков, поскольку они имеют мочегонный эффект и могут способствовать обезвоживанию.

Контролируйте температуру и влажность в помещении. Держите комнату в тепле, но не перегревайте. По данным Национального фонда сна США, оптимальная температура для помещения – около 18,3 градуса по Цельсию. Регулярное проветривание помогает сохранять свежесть воздуха, а увлажнитель избавит от сухости, которая может обострить боль в горле. Уровень влажности рекомендуется поддерживать в диапазоне 30 – 50%.

Полощите горло соленой водой. Для этого растворите половину или четверть чайной ложки соли в стакане воды (200 мл). Это уменьшит отек и боль. Однако для детей до 6 лет такой способ не подходит, поскольку малыши могут не уметь правильно полоскать горло. Для них подойдут леденцы или кусочки льда.

Используйте безрецептурные препараты. Противоотечные средства помогут справиться с заложенностью носа, антигистаминные – уменьшат выделения из носа, а обезболивающие облегчат головную боль или ломоту в теле.

Дайте организму отдых. При повышенной температуре, сильном кашле или усталости лучше воздержаться от работы или учебы. Это ускорит процесс выздоровления и минимизирует риск заражения других.

Как не надо лечить простуду

Некоторые средства от гриппа малоэффективны или даже могут нанести вред. Вот что нельзя использовать:

Детям – безрецептурные лекарства против кашля и гриппа. Такие препараты могут вызвать серьезные побочные эффекты, включая редкую, но опасную болезнь – синдром Рея. Перед применением любых лекарств у ребенка обязательно консультируйтесь с врачом.

Антибиотики. Они эффективны только против бактерий и не помогают при вирусных заболеваниях. Использование антибиотиков без надобности может обострить проблему устойчивости бактерий.

Препараты с цинком. Хотя исследования показывают, что цинк может несколько сократить продолжительность гриппа, добавки с ним часто вызывают побочные эффекты, такие как тошнота, головная боль, потеря обоняния и другие.

Витамин C. Научных доказательств эффективности витамина C в борьбе с гриппом недостаточно. Его прием может вызвать аллергические реакции при превышении дозы.

Как предотвратить распространение простуды

Чтобы минимизировать риск заражения и распространения вирусов, соблюдайте простые правила:

Оставайтесь дома при плохом самочувствии; Мойте руки теплой водой с мылом, чаще используйте антисептики; Не прикасайтесь к лицу, особенно рта, носа и глаз, грязными руками; Кашляйте и чихайте в салфетку или сгиб локтя; Избавляйтесь от использованных салфеток сразу; Не делитесь полотенцами или бытовыми предметами; Не контактируйте с больными людьми.

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, обильное питье, регулярная физическая активность и качественный сон также помогут укрепить иммунитет и снизить вероятность гриппа.