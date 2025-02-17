Грипп – это серьезное заболевание, которое способно вызвать тяжелые последствия, включая пневмонию, бронхит, проблемы с сердцем, а также ушные инфекции. Особенно уязвимы к осложнениям маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди. Именно для этих категорий прививки являются крайне важным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Как отличить грипп от простуды

Грипп может возникнуть в любое время года, но пик заболеваемости традиционно приходится на осенне-зимний период, особенно январь и февраль. Главное отличие гриппа от других ОРВИ – это его внезапность: он буквально сбивает вас с ног за считанные часы, не оставляя времени на "подготовку".

Простуда развивается медленно, а симптомы гриппа появляются мгновенно – буквально в течение нескольких часов. Грипп сопровождается сильной усталостью, ломотой в теле, тогда как при простуде такие ощущения возникают реже. Также у простуды меньшая вероятность вызвать осложнения. По сути, грипп – это более тяжелая форма простуды.

Признаки и симптомы Простуда Грипп Возникновение симптомов Постепенно Резко Лихорадка Редко Часто Ломота в теле Слабо Сильно Озноб Редко Часто Усталость и слабость Иногда Всегда Чихание Часто Редко Дискомфорт в груди, кашель Постепенно Часто Заложенность носа Часто Редко Боль в горле Часто Редко Головная боль Редко Часто

Основные симптомы гриппа

внезапное повышение температуры (от 38 градусов по Цельсию и выше);

озноб;

ломота в мышцах и суставах;

сильная усталость;

головная боль;

сухой кашель;

отсутствие аппетита и проблемы со сном.

У детей к этим симптомам могут добавляться тошнота, рвота и диарея.

В большинстве случаев диагностика, гриппа или простуды, не так важна, поскольку оба заболевания обычно проходят самостоятельно. Достаточно отдохнуть, пить жаропонижающие средства и соблюдать режим отдыха.

Антибиотики в этом случае не помогут, поскольку они действуют только против бактерий, а грипп вызван вирусами. Однако, если болезнь протекает тяжело или есть риск осложнений, врач может назначить анализ на основе мазка из носоглотки для точного диагноза и подбора лечения.

Когда срочно обращаться к врачу

Есть симптомы, которые требуют неотложного обращения за медицинской помощью. Среди них:

одышка или боль в груди;

головокружение, сопровождающееся слабостью;

судороги;

усиление мышечной боли или ухудшение состояния при наличии хронических заболеваний.

Если заболел ребенок, следует также обратить внимание на признаки обезвоживания или посинение губ. В таких случаях вызов врача является обязательным.

Профилактика гриппа и простуды

Избежать заражения гриппом и другими респираторно-вирусными инфекциями помогает выполнение простых рекомендаций: регулярное и тщательное мытье рук, проветривание помещений и избегание мест с большим скоплением людей в периоды эпидемий.