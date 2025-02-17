Грип – це серйозне захворювання, яке здатне викликати важкі наслідки, включаючи пневмонію, бронхіт, проблеми з серцем, а також вушні інфекції. Особливо вразливі до ускладнень маленькі діти, вагітні жінки та літні люди. Саме для цих категорій щеплення є вкрай важливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Як відрізнити грип від застуди

Грип може виникнути в будь-яку пору року, але пік захворюваності традиційно припадає на осінньо-зимовий період, особливо січень і лютий. Головна відмінність грипу від інших ГРВІ – це його раптовість: він буквально збиває вас з ніг за лічені години, не залишаючи часу на "підготовку".

Застуда розвивається повільно, а симптоми грипу з’являються миттєво – буквально протягом кількох годин. Грип супроводжується сильною втомою, ломотою в тілі, тоді як при застуді такі відчуття виникають рідше. Також у застуди менша ймовірність викликати ускладнення. По суті, грип – це важча форма застуди.

Ознаки та симптоми Застуда Грип
Виникнення симптомів Поступово Різко
Лихоманка Рідко Часто
Ломота в тілі Слабко Сильно
Озноб Рідко Часто
Втома і слабкість Іноді Завжди
Чхання Часто Рідко
Дискомфорт у грудях, кашель Поступово Часто
Закладеність носа Часто Рідко
Біль у горлі Часто Рідко
Головний біль Рідко Часто

Основні симптоми грипу

  • раптове підвищення температури (від 38 градусів за Цельсієм і вище);
  • озноб;
  • ломота в м’язах і суглобах;
  • сильна втома;
  • головний біль;
  • сухий кашель;
  • відсутність апетиту та проблеми зі сном.

У дітей до цих симптомів можуть додаватися нудота, блювання та діарея.

У більшості випадків діагностика, грип чи простуду, не так важлива, оскільки обидва захворювання зазвичай минають самостійно. Достатньо відпочити, пити жарознижувальні засоби та дотримуватись режиму відпочинку.

Антибіотики в цьому випадку не допоможуть, оскільки вони діють лише проти бактерій, а грип викликаний вірусами. Однак, якщо хвороба протікає важко або є ризик ускладнень, лікар може призначити аналіз на основі мазка з носогорла для точного діагнозу та підбору лікування.

Коли терміново звертатися до лікаря

Є симптоми, які вимагають невідкладного звернення за медичною допомогою. Серед них:

  • задишка чи біль у грудях;
  • запаморочення, що супроводжується слабкістю;
  • судоми;
  • посилення м’язового болю чи погіршення стану при наявності хронічних захворювань.

Якщо захворіла дитина, слід також звернути увагу на ознаки зневоднення або посиніння губ. У таких випадках виклик лікаря є обов’язковим.

Профілактика грипу та застуди

Уникнути зараження грипом та іншими респіраторно-вірусними інфекціями допомагає виконання простих рекомендацій: регулярне і ретельне миття рук, провітрювання приміщень та уникання місць з великим скупченням людей у періоди епідемій.