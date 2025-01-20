Це нове класифікаційне рішення передбачає поділ ожиріння на два основних типи: доклінічне, при якому надмірна вага не впливає негативно на здоров'я та не заважає повсякденним справам, та клінічне, яке вимагає медичного втручання, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lancet Diabetes and Endocrinology.

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Такий підхід дозволить уникнути стигматизації людей з ожирінням і забезпечить підтримку тим, хто має нижчий індекс маси тіла, але стикається з серйозними проблемами в серцево-судинній чи ендокринній системах.

Група з 58 науковців працювала над розробкою додаткових критеріїв для оцінки ожиріння, адже індекс маси тіла не завжди точно відображає співвідношення між м’язами та жировою тканиною.

Доклінічне ожиріння

Вчені запропонували ввести поняття "доклінічне ожиріння", яке визначається індексом маси тіла понад 30, але не має негативного впливу на здоров'я. Водночас вони зауважили, що люди з таким станом можуть мати підвищений ризик переходу до клінічного ожиріння, розвитку другого типу цукрового діабету та серцево-судинних захворювань.

Науковці рекомендують, де це можливо, проводити прямі вимірювання жирової маси в організмі, зокрема, за допомогою рентгенівських сканувань. У випадку неможливості таких вимірювань, потрібно доповнювати індекс маси тіла антропометричними даними, такими як обхват талії, його співвідношення до обхвату стегон або зросту, а також враховувати вік, етнічність і стать. Індекс маси тіла все ще доцільно використовувати для аналізу поширеності ожиріння і можливих ризиків для здоров’я.

Клінічне ожиріння

Для людей з надмірною жировою масою медики пропонують встановлювати діагноз клінічного ожиріння, спираючись на один або обидва із наступних критеріїв: ознаки порушення функцій тканин або органів, а також суттєве обмеження здатності виконувати повсякденні завдання.

Це сприятиме своєчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги та запобіганню ушкодженням органів. Крім того, такий підхід може знизити стигматизацію людей із зайвою вагою та ожирінням і мотивувати їх звертатися за медичною допомогою за необхідності.