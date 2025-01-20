Это новое классификационное решение предусматривает разделение ожирения на два основных типа: доклиническое, при котором избыточный вес не влияет негативно на здоровье и не мешает повседневным делам, и клиническое, которое требует медицинского вмешательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lancet Diabetes and Endocrinology.

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Такой подход позволит избежать стигматизации людей с ожирением и обеспечит поддержку тем, кто имеет более низкий индекс массы тела, но сталкивается с серьезными проблемами в сердечно-сосудистой или эндокринной системах.

Группа из 58 ученых работала над разработкой дополнительных критериев для оценки ожирения, ведь индекс массы тела не всегда точно отражает соотношение между мышцами и жировой тканью.

Доклиническое ожирение

Ученые предложили ввести понятие "доклиническое ожирение", которое определяется индексом массы тела более 30, но не имеет негативного влияния на здоровье. В то же время они отметили, что люди с таким состоянием могут иметь повышенный риск перехода к клиническому ожирению, развития второго типа сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые рекомендуют, где это возможно, проводить прямые измерения жировой массы в организме, в частности, с помощью рентгеновских сканирований. В случае невозможности таких измерений, нужно дополнять индекс массы тела антропометрическими данными, такими как обхват талии, его соотношение к обхвату бедер или росту, а также учитывать возраст, этничность и пол. Индекс массы тела все еще целесообразно использовать для анализа распространенности ожирения и возможных рисков для здоровья.

Клиническое ожирение

Для людей с избыточной жировой массой медики предлагают устанавливать диагноз клинического ожирения, опираясь на один или оба из следующих критериев: признаки нарушения функций тканей или органов, а также существенное ограничение способности выполнять повседневные задачи.

Это будет способствовать своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи и предотвращению повреждений органов. Кроме того, такой подход может снизить стигматизацию людей с лишним весом и ожирением и мотивировать их обращаться за медицинской помощью при необходимости.