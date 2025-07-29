Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время визита в детскую больницу в День медицинских работников, информирует 24 Канал.

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Когда завершат восстановление "Охматдета"?

Свириденко заверила, что все необходимые восстановительные работы в "Охматдете" должны завершиться до конца года. Отделение трансплантации костного мозга – одно из ключевых направлений онкогематологии возобновит работу уже в августе этого года.

Справочно. 8 июля 2024 года больница получила серьезные повреждения во время массированной ракетной атаки на Киев. Преттокологический корпус, реанимация, хирургическое и токсикологическое отделения были значительно разрушены. Несмотря на это, больница продолжила работать и обслуживать пациентов во временно доступных корпусах и других медучреждениях города.

Что известно о восстановлении медучреждения?

В марте–мае 2025 года в "Охматдете" завершили капитальные противоаварийные работы, продолжается тендер на масштабный ремонт, а также обновление трансформаторной подстанции и других критических инженерных элементов с финансированием через государственные и благотворительные источники (в частности UNITED24).