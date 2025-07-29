Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час візиту до дитячої лікарні в День медичних працівників, інформує 24 Канал.

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Коли завершать відновлення "Охматдиту"?

Свириденко запевнила, що всі необхідні відновлювальні роботи в "Охматдиті" мають завершитися до кінця року. Відділення трансплантації кісткового мозку – один із ключових напрямків онкогематології відновить роботу вже в серпні цього року.

Довідково. 8 липня 2024 року лікарня зазнала серйозних пошкоджень під час масованої ракетної атаки на Київ. Преттокологічний корпус, реанімація, хірургічне й токсикологічне відділення були значно зруйновані. Попри це, лікарня продовжила працювати й обслуговувати пацієнтів у тимчасово доступних корпусах та інших медзакладах міста.

Що відомо про відновлення медзакладу?

У березні–травні 2025 року в "Охматдиті" завершили капітальні протиаварійні роботи, триває тендер на масштабний ремонт, а також оновлення трансформаторної підстанції й інших критичних інженерних елементів із фінансуванням через державні й благодійні джерела (зокрема, UNITED24).