Новый препарат имеет другой механизм действия по сравнению с хорошо известным Ozempic, который помогает дольше чувствовать насыщение, тем самым предотвращая переедание. В то же время вакцина, которая вводится один раз в неделю, борется с вредным воспалением, которое повышает риск набора веса, сообщает 24 Канал со ссылкой Daily Mail.

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Новый препарат против ожирения

Группа исследователей из Университета Колорадо провела серию экспериментов, в частности вводила мышам вакцины на основе микобактерий – полезных бактерий, присутствующих в коровьем молоке и почве.

Результаты показали, что еженедельные инъекции сделали мышей практически неуязвимыми к набору веса, даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

Кроме того, оказалось, что между вакцинированными мышами, которые потребляли вредную пищу, и невакцинированными со здоровым рационом не было заметной разницы. Полученные результаты подтверждают, что вакцина "эффективно сдерживает чрезмерное увеличение веса, вызванное западным типом питания", отмечают ученые. В то же время они отмечают, что необходимы дополнительные исследования на людях.

Как действует новый препарат

Эксперты считают, что эти бактерии могут уменьшить воспаление, которое может возникать в результате стресса, вызванного употреблением продуктов, таких как обработанное мясо, рафинированные зерна и сладкие напитки.

Воспаление и избыток калорий могут привести к повышению уровня кортизола, гормона стресса, что, в свою очередь, способствует накоплению жира в организме. Кроме того, воспаление негативно влияет на производство лептина, гормона, регулирующего метаболизм и аппетит, заставляя человека испытывать потребность в большем количестве пищи для насыщения.

Доктор Кристофер Лоури, старший автор исследования и профессор интегративной физиологии в Университете Колорадо, отметил, что пока что неизвестно, будет ли вакцина иметь такое же действие на людей, как на мышей, а также есть ли информация о стоимости вакцины.

Команда исследователей надеется, что будущая вакцина сможет снизить проблему ожирения в США, особенно на фоне все большего потребления ультраобработанных продуктов, которые занимают около 75% рынка продовольствия в стране.