Новий препарат має інший механізм дії в порівнянні з добре відомим Ozempic, який допомагає довше відчувати насичення, тим самим запобігаючи переїданню. Водночас вакцина, яка вводиться один раз на тиждень, бореться зі шкідливим запаленням, яке підвищує ризик набору ваги, повідомляє 24 Канал з посиланням Daily Mail.

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Новий препарат проти ожиріння

Група дослідників з Університету Колорадо провела серію експериментів, зокрема вводила мишам вакцини на основі мікобактерій – корисних бактерій, присутніх у коров’ячому молоці та ґрунті.

Результати показали, що щотижневі ін'єкції зробили мишей практично невразливими до набору ваги, навіть при вживанні їжі з високим вмістом цукру і жирів.

Крім того, виявилося, що між вакцинованими мишами, які споживали шкідливу їжу, і невакцинованими зі здоровим раціоном не було помітної різниці. Отримані результати підтверджують, що вакцина "ефективно стримує надмірне збільшення ваги, спричинене західним типом харчування", зазначають вчені. Водночас вони зауважують, що необхідні додаткові дослідження на людях.

Як діє новий препарат

Експерти вважають, що ці бактерії можуть зменшити запалення, яке може виникати внаслідок стресу, викликаного вживанням продуктів, таких як оброблене м'ясо, рафіновані зерна та солодкі напої.

Запалення та надмір калорій можуть призвести до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, що, своєю чергою, сприяє накопиченню жиру в організмі. Крім того, запалення негативно впливає на виробництво лептину, гормону, що регулює метаболізм і апетит, змушуючи людину відчувати потребу в більшій кількості їжі для насичення.

Доктор Крістофер Лоурі, старший автор дослідження і професор інтегративної фізіології в Університеті Колорадо, зазначив, що поки що невідомо, чи буде вакцина мати таку ж дію на людей, як на мишей, а також чи є інформація про вартість вакцини.

Команда дослідників сподівається, що майбутня вакцина зможе знизити проблему ожиріння в США, особливо на фоні все більшого споживання ультраоброблених продуктів, які займають близько 75% ринку продовольства в країні.