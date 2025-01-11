Хоча середземноморська дієта утримує лідерство, деякі популярні плани харчування, спрямовані на швидке схуднення, отримали низькі оцінки через суворі обмеження та відсутність наукових доказів їхньої ефективності. Деталі нового аналізу розповідає 24 Канал посилаючись на Business Insider.

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Рейтинг найгірших дієт:

Дієта Body Reset: передбачає 15-денний план із коктейлями та значним скороченням калорій. Дієта за аутоімунним протоколом: виключає багато продуктів (помідори, картоплю, зернові, молочні тощо), що ускладнює її дотримання. Дієта SlimFast: ґрунтується на заміні їжі коктейлями й батончиками, що дорого і складно підтримувати. Дієта Optavia: базується на низьковуглеводних попередньо упакованих продуктах, які складно інтегрувати в повсякденний раціон.

Здоровий раціон: основа якісного життя

Попри популярність нових підходів, зокрема лікарських препаратів для схуднення, таких як Оземпік, правильне харчування залишається наріжним каменем здорового способу життя. Дотримання збалансованої дієти допомагає не лише покращити самопочуття, а й запобігти багатьом хронічним захворюванням.

Головне – обирати дієту, яка підходить саме вам, враховуючи ваші потреби, спосіб життя та можливості. Тільки так ви зможете знайти баланс між здоров'ям і задоволенням від їжі.