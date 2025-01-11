Хотя средиземноморская диета удерживает лидерство, некоторые популярные планы питания, направленные на быстрое похудение, получили низкие оценки из-за строгих ограничений и отсутствия научных доказательств их эффективности. Детали нового анализа рассказывает 24 Канал ссылаясь на Business Insider.

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Рейтинг худших диет:

Диета Body Reset: предусматривает 15-дневный план с коктейлями и значительным сокращением калорий. Диета по аутоиммунному протоколу: исключает много продуктов (помидоры, картофель, зерновые, молочные и т.д.), что затрудняет ее соблюдение. Диета SlimFast: основывается на замене еды коктейлями и батончиками, что дорого и сложно поддерживать. Диета Optavia: базируется на низкоуглеводных предварительно упакованных продуктах, которые сложно интегрировать в повседневный рацион.

Здоровый рацион: основа качественной жизни

Несмотря на популярность новых подходов, в частности лекарственных препаратов для похудения, таких как Оземпик, правильное питание остается краеугольным камнем здорового образа жизни. Соблюдение сбалансированной диеты помогает не только улучшить самочувствие, но и предотвратить многие хронические заболевания.

Главное – выбирать диету, которая подходит именно вам, учитывая ваши потребности, образ жизни и возможности. Только так вы сможете найти баланс между здоровьем и удовольствием от еды.