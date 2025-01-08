Об этом свидетельствует недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, информирует 24 Канал.
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Детали исследования
Исследование, в котором приняли участие более 22 тысяч человек из Великобритании и США, показало, что L. asaccharolyticus была более распространенной среди любителей кофе. Причем это касается как тех, кто пьет обычный кофе, так и кофе без кофеина, что свидетельствует о том, что наличие этой бактерии не связано с содержанием кофеина.
У тех, кто часто употребляет кофе, количество этой бактерии было в 4,5 – 8 раз выше, чем у людей, которые кофе не пьют. Это указывает на возможное положительное влияние кофе на микробиом кишечника.
Что известно о бактерии L. asaccharolyticusНесмотря на то, что исследование демонстрирует связь между кофе и повышенным уровнем этой бактерии, польза L. asaccharolyticus для здоровья человека пока остается недостаточно изученной.
"Если вы регулярно пьете кофе, очень вероятно, что в вашем кишечнике есть повышенный уровень L. asaccharolyticus", – говорится в исследовании.
Исследователи считают, что эти результаты являются важным шагом в изучении связи между кофе и микробиомом кишечника.
Перспективы открытия
Несмотря на обнадеживающие результаты, до сих пор неизвестно, как именно бактерия L. asaccharolyticus влияет на здоровье кишечника и общее состояние человека. Дальнейшие исследования помогут понять, имеет ли она реальную пользу для организма.
Открытие является еще одним шагом в изучении влияния кофе на микробиом и здоровье человека в целом.