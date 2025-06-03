Даже одна порция может повысить вероятность мерцательной аритмии – потенциально опасного нарушения ритма сердца, рассказала для Fox News Digital кардиодиетолог из Нью-Йорка Мишель Рутенштейн, информирует 24 Канал.

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Достаточно двух банок диетической колы в день – и риски сердечно-сосудистых болезней существенно возрастают,

– отмечает врач.

Вред диетической колы

Причиной называют не только искусственные подсластители (в частности аспартам), но и их влияние на микрофлору кишечника – что, в свою очередь, ассоциируется с хроническими заболеваниями, включая диабет 2 типа и ожирение.

"Многие мои клиенты были шокированы, когда поняли, насколько сильную зависимость вызывает диетическая кола", – добавила эксперт.

Стоит знать! Аспартам ВОЗ признала потенциально канцерогенным агентом. Хотя FDA до сих пор считает его безопасным и разрешает использование в США, Канаде и ЕС, специалисты советуют искать менее рискованные альтернативы.

Что пить вместо когда

Комбуча с низким содержанием сахара - естественный источник пробиотиков;

Газированная вода без ароматизаторов или с добавлением лайма или лимона;

Зеленый газированный чай - богатый антиоксидантами и с легким содержанием кофеина;

А лучшая альтернатива – обычная питьевая вода, она поддерживает пищеварение, кожу и общее самочувствие.