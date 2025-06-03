Навіть одна порція може підвищити ймовірність миготливої аритмії – потенційно небезпечного порушення ритму серця, розповіла для Fox News Digital кардіодієтологиня з Нью-Йорка Мішель Рутенштейн, інформує 24 Канал.

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Достатньо двох банок дієтичної коли на день – і ризики серцево-судинних хвороб суттєво зростають,

– зазначає лікарка.

Шкода дієтичної коли

Причиною називають не лише штучні підсолоджувачі (зокрема аспартам), а й їхній вплив на мікрофлору кишківника – що, своєю чергою, асоціюється з хронічними захворюваннями, включаючи діабет 2 типу та ожиріння.

"Багато моїх клієнтів були шоковані, коли зрозуміли, наскільки сильну залежність викликає дієтична кола", – додала експертка.

Варто знати! Аспартам ВООЗ визнала потенційно канцерогенним агентом. Хоча FDA досі вважає його безпечним і дозволяє використання в США, Канаді та ЄС, фахівці радять шукати менш ризиковані альтернативи.

Що пити замість коли

Комбуча з низьким вмістом цукру — природне джерело пробіотиків;

Газована вода без ароматизаторів або з додаванням лайму чи лимону;

Зелений газований чай — багатий на антиоксиданти і з легким вмістом кофеїну;

А найкраща альтернатива – звичайна питна вода, вона підтримує травлення, шкіру і загальне самопочуття.