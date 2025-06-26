Какие ферменты содержит огурец

Да, огурцы действительно содержат фермент каталаза, который потенциально может разлагать аскорбиновую кислоту (витамин С). Но это не означает, что каждый салат с огурцом мгновенно теряет всю пользу, сообщает 24 Канал со ссылкой на medium.

Смотрите также Минус 23 килограмма за 5 месяцев: диетолог рассказала, от чего отказалась, чтобы похудеть

В то же время этот фермент активируется только при определенных условиях. Интенсивнее всего он действует, когда огурец нарезан и каталаза контактирует с витамином С непосредственно в мякоти или вместе с другими овощами. Но, даже тогда влияние будет минимальным. Если же огурец потреблять целым или в составе блюда, процесс распада витамина С практически не происходит.

Можно ли добавлять огурец в салаты

Даже если вы потребляете огурцы вместе с овощами, богатыми витамином С, ферменты не успевают нанести существенный вред. Во-первых, концентрация каталазы в свежих огурцах небольшая. Во-вторых, условия в нашем пищеварительном тракте – кислотность, температура, активность собственных ферментов организма – не дают ей эффективно разлагать витамины. К тому же, во время пережевывания и переваривания большинство этих ферментов быстро инактивируется.