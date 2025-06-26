Які ферменти містить огірок

Так, огірки дійсно містять фермент каталаза, який потенційно може розкладати аскорбінову кислоту (вітамін С). Але це не означає, що кожен салат з огірком миттєво втрачає всю користь, повідомляє 24 Канал з посиланням на medium.

Дивіться також Мінус 23 кілограми за 5 місяців: дієтологиня розповіла, від чого відмовилась, аби схуднути

Водночас цей фермент активується лише за певних умов. Найінтенсивніше він діє, коли огірок нарізаний і каталаза контактує з вітаміном С безпосередньо в м'якоті або разом з іншими овочами. Та, навіть тоді вплив буде мінімальним. Якщо ж огірок споживати цілим або в складі страви, процес розпаду вітаміну С практично не відбувається.

Чи можна додавати огірок до салатів

Навіть якщо ви споживаєте огірки разом з овочами, багатими на вітамін С, ферменти не встигають завдати суттєвої шкоди. По-перше, концентрація каталази у свіжих огірках невелика. По-друге, умови в нашому травному тракті – кислотність, температура, активність власних ферментів організму – не дають їй ефективно розкладати вітаміни. До того ж, під час пережовування і перетравлення більшість цих ферментів швидко інактивується.