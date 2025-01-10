Это уже восьмой год подряд, когда врачи и диетологи признают ее лучшей благодаря богатству полезных растительных продуктов, таких как овощи, бобовые, цельные злаки и оливковое масло, информирует 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Почему именно средиземноморская диета

В отличие от многих диет, которые имеют строгие ограничения, средиземноморская диета предлагает гибкий подход. Она акцентирует внимание на сбалансированном потреблении полезных жиров, овощей, фруктов и белковых продуктов, таких как рыба, орехи и семена.

Диета также имеет доказанные преимущества для здоровья:

Сердечно-сосудистая система: снижает риск инфарктов и инсультов.

Мозг: улучшает когнитивные функции и снижает риск деменции.

Продолжительность жизни: способствует здоровому старению.

Какие еще диеты не навредят здоровью

Вместе со средиземноморской диетой в перечень лучших вошли диеты DASH, флекситарианская и MIND. Все четыре типа питания отличаются простыми принципами питания, богатыми питательными веществами, которые поддерживают здоровье и способствуют долголетию.

Что нужно знать об исследовании

Группа врачей, диетологов и исследователей анализировала 38 диет по следующим критериям:

полноценность питания,

устойчивость к долгосрочному использованию,

риски и преимущества для здоровья,

эффективность для лечения определенных состояний, таких как воспаление или высокий уровень холестерина.

По словам Гретель Шуллер, главного редактора отдела здравоохранения U.S. News, идеальной диеты не существует. Поэтому, она призвала учитывать личный образ жизни и предпочтения.