У цій статті ми розглянемо різні види ультрафіолетового випромінювання, його наслідки для здоров'я та ефективні способи захисту від нього в повсякденному житті, пише 24 Канал з посилання на The Skin Cancer Foundation.

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Види ультрафіолетового випромінювання

Ультрафіолетове випромінювання поділяється на три основних типи залежно від довжини хвилі, що вимірюється в нанометрах:

UVA (315 – 400 нм). Це близько 95% усього ультрафіолетового випромінювання, яке досягає Землі. UVA-промені проникають у глибокі шари шкіри, що призводить до засмаги, передчасного старіння шкіри, утворення зморшок і підвищеного ризику меланоми.

UVB (280 – 315 нм). Попри те, що значна частина UVB-випромінювання фільтрується атмосферою, деяка кількість все ж досягає поверхні Землі. UVB викликає сонячні опіки та може також сприяти розвитку раку шкіри.

UVC (100 – 280 нм). Найбільш небезпечне УФ-випромінювання. На щастя, воно повністю поглинається атмосферою і не потрапляє на поверхню нашої планети.

Ультрафіолетове випромінювання в приміщеннях та на роботі

Скло вікон у більшості випадків блокують UVB-випромінювання, проте понад 50% UVA-променів здатні проникати через звичайні вікна. Це може призвести до засмаги та підвищує ризик виникнення зморшок і раку шкіри. Але варто зазначити, що ламіноване скло може забезпечити повний захист від UVA-випромінювання.

Як захистити себе

Уникайте потрапляння прямого сонячного світла на шкіру та очі. Носіть закритий одяг і широкополі капелюхи для захисту шкіри від сонця. Використовуйте сонцезахисний крем з SPF не менше 30 і оновлюйте його кожні дві години. Встановіть прозорі захисні плівки на вікна. Штори можуть стати додатковим захистом від сонячного світла в приміщенні.

Ультрафіолетове випромінювання в автомобілі та транспорті

Хоча лобове скло автомобіля забезпечує захист від UVA-випромінювання, задні і бічні вікна можуть не надавати такого ж рівня захисту. Громадський транспорт, включаючи поїзди та літаки, також може пропускати UVA-промені, що особливо небезпечно на великих висотах, де вплив сонця посилюється.

Як захиститися в автомобілі та громадському транспорті

Встановіть прозорі захисні плівки на все скло автомобіля. Якщо плівки немає або ви перебуваєте у громадському транспорті, не забувайте використовувати сонцезахисний крем з SPF не менше 30. Захищайте очі, носіть сонцезахисні окуляри, які блокують UVA та UVB промені. Обирайте закритий одяг і головні убори для захисту від сонячних променів.

Захист від ультрафіолетового випромінювання необхідний цілий рік, незалежно від погодних умов. Використання сонцезахисних кремів з SPF не менше 30, сонцезахисних окулярів, закритого одягу та головних уборів — це обов'язкові заходи безпеки, які варто дотримуватись навіть у приміщеннях або транспорті.