Кліщі – це крихітні паразитичні членистоногі, які живляться кров’ю не лише людей, а й інших ссавців, а також птахів, земноводних і рептилій, пише 24 Канал з посилання на CDC.

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Чому кліщі дуже небезпечні

В Україні кліщі зазвичай активні навесні, щойно починає танути сніг, проте їхня найбільша активність спостерігається в травні та червні.

Укус кліща часто залишається непоміченим, оскільки його слина містить знеболювальні речовини. Однак основна загроза полягає в здатності цих паразитів передавати різноманітні віруси, бактерії та патогени під час укусу.

Найвідомішою хворобою, пов’язаною з кліщами, є кліщовий енцефаліт – вірусне захворювання, що може викликати серйозні запалення центральної нервової системи.

Крім того, кліщі можуть переносити бактерії роду Borrelia, які викликають хворобу Лайма. Це захворювання можна вилікувати антибіотиками, але важливо розпочати терапію якнайшвидше після появи характерної висипки. Окрім цього, кліщі можуть бути переносниками збудників Конго-кримської геморагічної лихоманки та бабезіозу, а також багатьох інших інфекцій.

Як захиститися від укусів кліщів

Ось шість рекомендацій, які допоможуть вам уникнути неприємностей:

Вакцинуйтеся. Найефективніший захист від кліщового енцефаліту – це тридозова вакцинація. Дві дози забезпечують захист приблизно на рік, а три – на три роки. Розпочати вакцинацію краще заздалегідь, щоб до початку сезону у вас виробився імунітет.

Друга доза вводиться через місяць або три, залежно від препарату, а третя – через 9 – 12 місяців. Оптимально починати вакцинацію наприкінці зими або на початку весни, але можна вакцинуватися й в інший час, якщо після першої дози пройде хоча б місяць.

Що стосується інших щеплень від кліщових інфекцій, то приблизно 20 років тому в США була доступна вакцина від боррелії, проте після повідомлень про побічні ефекти її виробництво було припинено. Щеплення від хвороби Лайма так і не з’явились. Розроблена вакцина проти Конго-кримської геморагічної лихоманки не отримала широкого поширення через неефективність і сумнівну безпеку.

Правильно одягайтеся. Щоб мінімізувати ймовірність укусів, обирайте довгі штани, сорочки з довгими рукавами та високі шкарпетки. Головні убори допоможуть захистити голову та шию. Особливо важливо носити закриті черевики з високим берцем і заправляти штани в шкарпетки, щоб кліщі не могли дістатися до шкіри. Надавайте перевагу одягу з щільних і гладких тканин, а також з інсектицидними властивостями.

Використовуйте репеленти. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують обробляти одяг та спорядження репелентами з 0,5% перметрином. Обробляйте одяг перед тим, як його надіти, і дайте йому повністю висохнути на відкритому повітрі. Зверніть увагу, що перметрин не можна наносити на шкіру, він призначений лише для обробки одягу.

Для захисту шкіри можна використовувати репеленти, що містять діетилтолуамід (DEET), IR3535, пікаридін або олію лимонного евкаліпта. Останнє не рекомендується для дітей молодше трьох років.

Уникайте місць скупчення кліщів. Кліщі віддають перевагу вологим і затіненим місцям з високою рослинністю. Намагайтеся обходити високу траву та чагарники, обирайте протоптані стежки. Якщо ви йдете по лісі, тримайтеся центру стежки.

Кліщі можуть жити не лише в лісах, а й на дачних ділянках. Регулярне підрізання дерев, скошування трави та прибирання листя допоможуть знизити їхню кількість.

Перевірте себе та речі. Після повернення з прогулянки уважно огляньте одяг на наявність кліщів. Якщо ви плануєте прати його, обирайте гарячий режим, оскільки холодна вода не вбиває кліщів. Перегляньте намет, рюкзаки та домашніх тварин, якщо вони були з вами.

Приймання душу протягом двох годин після повернення з природи також може суттєво знизити ризик зараження хворобами, пов’язаними з кліщами.

Обов’язково перевірте себе на наявність кліщів, особливо в таких місцях, як підпахви, вуха, пупок, коліна, волосся та пах.