Клещи – это крошечные паразитические членистоногие, которые питаются кровью не только людей, но и других млекопитающих, а также птиц, земноводных и рептилий, пишет 24 Канал со ссылкой на CDC.

Также на тему Укусил клещ: какие анализы нужно сдать

Почему клещи очень опасны

В Украине клещи обычно активны весной, как только начинает таять снег, однако их наибольшая активность наблюдается в мае и июне.

Укус клеща часто остается незамеченным, поскольку его слюна содержит обезболивающие вещества. Однако основная угроза заключается в способности этих паразитов передавать различные вирусы, бактерии и патогены во время укуса.

Самой известной болезнью, связанной с клещами, является клещевой энцефалит – вирусное заболевание, что может вызвать серьезные воспаления центральной нервной системы.

Кроме того, клещи могут переносить бактерии рода Borrelia, которые вызывают болезнь Лайма. Это заболевание можно вылечить антибиотиками, но важно начать терапию как можно быстрее после появления характерной сыпи. Кроме этого, клещи могут быть переносчиками возбудителей Конго-крымской геморрагической лихорадки и бабезиоза, а также многих других инфекций.

Как защититься от укусов клещей

Вот шесть рекомендаций, которые помогут вам избежать неприятностей:

Вакцинируйтесь. Самая эффективная защита от клещевого энцефалита – это трехдозовая вакцинация. Две дозы обеспечивают защиту примерно на год, а три – на три года. Начать вакцинацию лучше заранее, чтобы к началу сезона у вас выработался иммунитет.

Вторая доза вводится через месяц или три, в зависимости от препарата, а третья – через 9 – 12 месяцев. Оптимально начинать вакцинацию в конце зимы или в начале весны, но можно вакцинироваться и в другое время, если после первой дозы пройдет хотя бы месяц.

Что касается других прививок от клещевых инфекций, то примерно 20 лет назад в США была доступна вакцина от боррелии, однако после сообщений о побочных эффектах ее производство было прекращено. Прививки от болезни Лайма так и не появились. Разработанная вакцина против Конго-крымской геморрагической лихорадки не получила широкого распространения из-за неэффективности и сомнительной безопасности.

Правильно одевайтесь. Чтобы минимизировать вероятность укусов, выбирайте длинные брюки, рубашки с длинными рукавами и высокие носки. Головные уборы помогут защитить голову и шею. Особенно важно носить закрытые ботинки с высоким берцем и заправлять брюки в носки, чтобы клещи не могли добраться до кожи. Отдавайте предпочтение одежде из плотных и гладких тканей, а также с инсектицидными свойствами.

Используйте репелленты. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют обрабатывать одежду и снаряжение репеллентами с 0,5% перметрином. Обрабатывайте одежду перед тем, как ее надеть, и дайте ей полностью высохнуть на открытом воздухе. Обратите внимание, что перметрин нельзя наносить на кожу, он предназначен только для обработки одежды.

Для защиты кожи можно использовать репелленты, содержащие диэтилтолуамид (DEET), IR3535, пикаридин или масло лимонного эвкалипта. Последнее не рекомендуется для детей младше трех лет.

Избегайте мест скопления клещей. Клещи предпочитают влажные и затененные места с высокой растительностью. Старайтесь обходить высокую траву и кустарники, выбирайте протоптанные тропинки. Если вы идете по лесу, держитесь центра тропы.

Клещи могут жить не только в лесах, но и на дачных участках. Регулярное подрезание деревьев, скашивание травы и уборка листьев помогут снизить их количество.

Проверьте себя и вещи. После возвращения с прогулки внимательно осмотрите одежду на наличие клещей. Если вы планируете стирать ее, выбирайте горячий режим, поскольку холодная вода не убивает клещей. Просмотрите палатку, рюкзаки и домашних животных, если они были с вами.

Принятие душа в течение двух часов после возвращения с природы также может существенно снизить риск заражения болезнями, связанными с клещами.

Обязательно проверьте себя на наличие клещей, особенно в таких местах, как подмышки, уши, пупок, колени, волосы и пах.