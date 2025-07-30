Кип’ятіння – надійний спосіб знезаразити воду та знищити більшість хвороботворних мікроорганізмів. Після цього напій стає безпечним: ні віруси, ні бактерії вже не страшні. Але у побуті часто трапляється ситуація: заварили чай, а він надто гарячий – хочеться розбавити, пише 24 Канал з посилання CDC.

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Чим краще розбавляти кип'ячену воду?

Вода з-під крана

Водопровідна вода у містах проходить кілька ступенів очищення і, згідно з нормами, не повинна містити мікробів. Однак тут є нюанс: стан домашніх трубопроводів не завжди ідеальний, особливо у старих будинках. Іржа та інші забруднення можуть зіпсувати смак і якість води.

Тому, навіть якщо нічого небезпечного при змішуванні з кип’яченою водою не станеться, лікарі радять не ризикувати й не пити сирої води з-під крана.

Фільтрована вода

Якщо ви використовуєте якісний фільтр, вода стає значно безпечнішою. Але важливо пам’ятати: жоден фільтр не очищає воду від усіх видів забруднень. Під час вибору фільтра орієнтуйтеся на склад вашої води та поради фахівців.

Дача і криниці

Колодязна вода вважається "натуральною", але безпечною вона буде лише в тому разі, якщо ви впевнені у її якості. На відміну від централізованого водопостачання, тут відповідальність лежить на власнику – воду потрібно щонайменше раз на рік перевіряти на хімічний та мікробіологічний склад.

Озера, річки, струмки

Це, мабуть, найризикованіший спосіб розбавити кип’ячену воду. Навіть якщо озеро здається кришталево чистим, у ньому можуть бути невидимі шкідливі мікроорганізми. Особливо небезпечна стояча вода – саме там мікробів найбільше. Вода з річок чи струмків здається чистішою, але й вона може спричинити отруєння, тому вживати її не варто.

Бутильована вода

Якщо ви хочете бути впевненими у безпеці, використовуйте лише сертифіковану питну воду з пляшок. Така вода проходить багатоетапне очищування й відповідає санітарним нормам. Мінус – пластикова упаковка, яка, на жаль, шкодить довкіллю.

Існує думка, що кип’ячена вода вважається "мертвою", а свіжа – "живою". Однак з наукової точки зору немає підтверджень ні користі, ні шкоди від подібних комбінацій.

Щоб розбавити кип’ячену воду, обирайте лише фільтровану або бутильовану воду. Вода з природних джерел і підозрілих криниць може бути небезпечною.