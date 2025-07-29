Де ситуація критична, а де можна насолодитися відпочинком без ризику для здоровʼя, розповідає Міністерство охорони здоров'я, пише 24 Канал.

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Де купатися небезпечно?

Станом на 25 липня на низці водойм купання може становити загрозу здоров’ю – як через перевищення показників мікроорганізмів, так і через небезпечну хімію:

Київ

Мікробіологічна небезпека: пляжі "Венеція" і "Передмістна слобідка" (Дніпровський р-н), "Троєщина" (р. Десенка), "Чорторий" у парку "Муромець" (Деснянський р-н).

Хімічна небезпека: "Галерний" (Голосіївський р-н), "Вербний", "Пуща-Водиця" (5-7 лінії), "Острів Оболонь" (Оболонський р-н).

Київська область

Хімічна: міський пляж у Переяславі.

Мікробіологічна: "Центральний" пляж Білої Церкви.

Вінницька область

Обидва показники: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" (Вінниця, р. Південний Буг).

Дніпропетровська область

Хімія: "Сагайдак" (Дніпро), пляж Павлограда, дитячий пляж Самара.

Обидва показники: пляжі Верхньодніпровська, Жовтих Вод.

Мікробіологія: пляжі Кривого Рогу (р. Інгулець, р. Саксагань), набережна Кам’янського.

Житомирська область

Обидва показники: пляж Коростеня (р. Уж), дитячий і дорослий пляжі у Гідропарку Житомира (р. Тетерів).

Хімія: пляж у Звягелі (вул. Богуна, р. Случ).

Миколаївська область – "Райдуга" (Первомайськ, мікробіологія).

Полтавська область – пляжі Кременчука (р. Дніпро, Сухий Кагамлик, мікробіологія).

Рівненська область

Хімія: пляж Здолбунова (р. Устя), міський пляж Млинова.

Обидва показники: міський пляж Рівного (оз. Басів Кут), пляжі Здолбунова (став Малопроточний).

Тернопільська область – пляж у Хоросткові (мікробіологія).

Хмельницька область

Мікробіологія: пляж Нетішина.

Обидва показники: міський пляж Хмельницького.

Чернівецька область – міський пляж Чернівців (мікробіологія).

Де купатися можна?

Попри велику кількість обмежень, є пляжі, де вода відповідає всім стандартам:

Київ – пляжі "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Райдуга" (Дніпровський р-н, р. Дніпро), а також "Тельбін". Зверніть увагу: пляжний сезон у столиці офіційно ще не відкрито.

Київська область – дитячий пляж "Чайка" (смт Чайка, Обухівський р-н), але загалом пляжі Київщини теж офіційно не запрацювали.

Волинська область – пляжі Луцька, Нововолинська, Любешева, штатні пляжі Шацької громади на озері Світязь та в урочищі Гряда, пляж Ковеля на річці Турія.

Дніпропетровська область – "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і пляж на Монастирському острові (Дніпро), Зелений Дол.

Івано-Франківська область – пляжі Івано-Франківська та Поляниці.

Кіровоградська область – "Гайворонський" пляж (Гайворон, р. Південний Буг), селище Вільне (оз. Голубе), Новоархангельськ (р. Синюха), "Світловодський" пляж (Світловодськ, р. Дніпро).

Львівська область – пляжі Моршина, Перемишлян, Золочева (оз. Молодіжне), річки Верещиця (с. Верещиця), селища Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі, озеро Задорожнє (с. Вербіж).

Миколаївська область – пляжі Південноукраїнська, "Стрілка" (Миколаїв, р. Інгул), Нова Одеса, "Чайка" (Миколаїв, Дніпро-Бузький лиман). Згідно з рішенням ОВА, купатися на водних обʼєктах регіону заборонено.

Одеська область – міські пляжі Одеси ("Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10/13/16 станції Великого Фонтану) та низка пляжів в області (с. Сичавка, Грибівка, Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Сергіївка, Приморське, Чорноморськ).

Полтавська область – пляжі Кобеляк, Біликів, Нових Санжар (р. Ворскла), Світлогірського (Кам’янське водосховище), Гадяча (р. Псел), Миргорода (р. Хорол).

Рівненська область – пляжі Дубровиці (р. Горинь), Обарова, Гощі.

Тернопільська область – пляжі Тернополя та селища Залізці.

Хмельницька область – пляжі "Дві ріки" (с. Велика Слобідка, р. Мукша), Ізяслав (р. Горинь), Славута (р. Богушівка), Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне (р. Хомора).

Черкаська область – пляжі Черкас та Багачевого.

Чернівецька область – пляжі Великого Кучурова, Боян, Магали.

Чернігівська область – "Золотий берег" (Чернігів).

Де пляжний сезон не стартував чи офіційно пляжі відсутні

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно не зареєстровано жодного річкового пляжу.

На Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині через воєнний стан місцеві органи влади у 2025 році не дозволяють відкривати зони відпочинку біля води.

Перед плануванням відпочинку біля водойми обов’язково перевірте актуальні дані про якість води на обраному пляжі та дотримуйтесь рекомендацій місцевої влади.