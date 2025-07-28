Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб у відповіді на запит OBOZ.UA, передає 24 Канал.

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Більшість пацієнтів – дорослі (146 випадків), проте інфекцію також виявили у 18 дітей віком до 17 років. Смертей унаслідок хвороби Лайма у столиці не зафіксовано.

Чому побільшало випадків?

Фахівці пояснюють сплеск заражень підвищеною активністю кліщів у теплу пору року. Даних про липневу динаміку поки що немає.

Довідково. Хвороба Лайма – інфекційне захворювання, що передається через укуси кліщів. Уражає шкіру, нервову систему, серце і суглоби. Найбільш характерною ознакою є мігруюча еритема – почервоніння на шкірі у формі кільця, яке збільшується з часом.