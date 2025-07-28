Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней в ответе на запрос OBOZ.UA, передает 24 Канал.

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Большинство пациентов – взрослые (146 случаев), однако инфекцию также обнаружили у 18 детей в возрасте до 17 лет. Смертей вследствие болезни Лайма в столице не зафиксировано.

Почему увеличилось количество случаев?

Специалисты объясняют всплеск заражений повышенной активностью клещей в теплое время года. Данных об июльской динамике пока нет.

Справочно. Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. Поражает кожу, нервную систему, сердце и суставы. Наиболее характерным признаком является мигрирующая эритема – покраснение на коже в форме кольца, которое увеличивается со временем.