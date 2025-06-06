В этой статье мы рассмотрим различные виды ультрафиолетового излучения, его последствия для здоровья и эффективные способы защиты от него в повседневной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на The Skin Cancer Foundation.

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Виды ультрафиолетового излучения

Ультрафиолетовое излучение делится на три основных типа в зависимости от длины волны, измеряемой в нанометрах:

UVA (315 – 400 нм). Это около 95% всего ультрафиолетового излучения, которое достигает Земли. UVA-лучи проникают в глубокие слои кожи, что приводит к загару, преждевременному старению кожи, образованию морщин и повышенному риску меланомы.

UVB (280 – 315 нм). Несмотря на то, что значительная часть UVB-излучения фильтруется атмосферой, некоторое количество все же достигает поверхности Земли. UVB вызывает солнечные ожоги и может также способствовать развитию рака кожи.

UVC (100 – 280 нм). Наиболее опасное УФ-излучение. К счастью, оно полностью поглощается атмосферой и не попадает на поверхность нашей планеты.

Ультрафиолетовое излучение в помещениях и на работе

Стекла окон в большинстве случаев блокируют UVB-излучение, однако более 50% UVA-лучей способны проникать через обычные окна. Это может привести к загару и повышает риск возникновения морщин и рака кожи. Но стоит отметить, что ламинированное стекло может обеспечить полную защиту от UVA-излучения.

Как защитить себя

Избегайте попадания прямого солнечного света на кожу и глаза. Носите закрытую одежду и широкополые шляпы для защиты кожи от солнца. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и обновляйте его каждые два часа. Установите прозрачные защитные пленки на окна. Шторы могут стать дополнительной защитой от солнечного света в помещении.

Ультрафиолетовое излучение в автомобиле и транспорте

Хотя лобовое стекло автомобиля обеспечивает защиту от UVA-излучения, задние и боковые окна могут не предоставлять такого же уровня защиты. Общественный транспорт, включая поезда и самолеты, также может пропускать UVA-лучи, что особенно опасно на больших высотах, где воздействие солнца усиливается.

Как защититься в автомобиле и общественном транспорте

Установите прозрачные защитные пленки на все стекла автомобиля. Если пленки нет или вы находитесь в общественном транспорте, не забывайте использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Защищайте глаза, носите солнцезащитные очки, которые блокируют UVA и UVB лучи. Выбирайте закрытую одежду и головные уборы для защиты от солнечных лучей.

Защита от ультрафиолетового излучения необходима круглый год, независимо от погодных условий. Использование солнцезащитных кремов с SPF не менее 30, солнцезащитных очков, закрытой одежды и головных уборов - это обязательные меры безопасности, которые следует соблюдать даже в помещениях или транспорте.