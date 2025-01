Існує безліч досліджень, присвячених факторам вибору другої половини. Психологи та соціологи з Чехії, Ірландії та США вирішили з’ясувати, яку різницю у віці вважають бажано чоловіки та жінки на початку нових романтичних стосунків, повідомляє 24 Канал з посиланням Personal Relationships.

В основу дослідження лягли дані майже 36 тисяч жителів 28 європейських країн та Ізраїлю, які брали участь у двох хвилях проєкт Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE).

Як змінюються вподобання чоловіків щодо віку партнерок

Аналіз вікових різниць у парах на момент початку стосунків показав, що чоловіки у віці 25 років частіше обирали партнерок приблизно на 3 роки молодших за себе, тобто 22-річних. Водночас жінки такого віку, як правило, надавали перевагу чоловікам на три роки старшим, тобто 28 – річним.

Подальші спостереження показали, що з віком чоловіки дедалі частіше обирали все молодших жінок. Вік бажаних партнерок знижувався на один рік з кожними п’ятьма роками життя чоловіків. Відповідно, збільшувалася і вікова різниця у парі. У чоловіків 40 років ця різниця досягала 6 років, у 50-річних – 8, а у 60-річних – 10 років. У чоловіків віком 70 та 80 років розрив доходив до 12 і 14 років відповідно.

Як змінюються вподобання жінок щодо віку партнерів

У жінок спостерігався аналогічний, але менш виражений тренд: після 25 років вони почали частіше обирати більш молодих чоловіків. Кожні наступні десять років додавали до вікової різниці приблизно один рік.

Оскільки в молодості жінки в основному обирали старших партнерів, то до 50 – 60 років їхні вподобання зміщувалися в бік ровесників, а після 60 років вони починали надавати перевагу чоловікам, які були молодшими на півтора – два роки.

Автори дослідження вважають, що спостережувані тенденції у виборі партнерів за віком пов’язані з різноманітними еволюційними та соціокультурними факторами.