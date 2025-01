Существует множество исследований, посвященных факторам выбора второй половины. Психологи и социологи из Чехии, Ирландии и США решили выяснить, какую разницу в возрасте считают желательно мужчины и женщины в начале новых романтических отношений, сообщает 24 Канал со ссылкой Personal Relationships.

В основу исследования легли данные почти 36 тысяч жителей 28 европейских стран и Израиля, которые участвовали в двух волнах проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE).

Как меняются предпочтения мужчин относительно возраста партнерш

Анализ возрастных разниц в парах на момент начала отношений показал, что мужчины в возрасте 25 лет чаще выбирали партнерш примерно на 3 года моложе себя, то есть 22-летних. В то же время женщины такого возраста, как правило, предпочитали мужчин на три года старше, то есть 28 – летним.

Дальнейшие наблюдения показали, что с возрастом мужчины все чаще выбирали все более молодых женщин. Возраст желаемых партнерш снижался на один год с каждыми пятью годами жизни мужчин. Соответственно, увеличивалась и возрастная разница в паре. У мужчин 40 лет эта разница достигала 6 лет, у 50-летних – 8, а у 60-летних – 10 лет. У мужчин в возрасте 70 и 80 лет разрыв доходил до 12 и 14 лет соответственно.

Как меняются предпочтения женщин относительно возраста партнеров

У женщин наблюдался аналогичный, но менее выраженный тренд: после 25 лет они стали чаще выбирать более молодых мужчин. Каждые последующие десять лет добавляли к возрастной разнице примерно один год.

Поскольку в молодости женщины в основном выбирали старших партнеров, то к 50 – 60 годам их предпочтения смещались в сторону ровесников, а после 60 лет они начинали отдавать предпочтение мужчинам, которые были моложе на полтора – два года.

Авторы исследования считают, что наблюдаемые тенденции в выборе партнеров по возрасту связаны с различными эволюционными и социокультурными факторами.