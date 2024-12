Раніше вчені виявили, що люди, які перебувають у стосунках, мають вищий рівень задоволеності життям і переживають більше позитивних емоцій у порівнянні з тими, хто одинокий. Також недавні дослідження показали, що ті, хто не має партнера, схильніші до депресії, ніж ті, хто перебуває в шлюбі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Psychological Science.

Нове дослідження самотності

Проте термін "одинокий" у подібних дослідженнях часто використовується в різних значеннях. Іноді до цієї категорії відносять лише тих, хто не перебуває у стосунках на цей момент, а в інших випадках – людей, які ніколи не були одружені або не жили з партнером.

Важливо зазначити, що у людей, які мали серйозні стосунки в минулому, навіть якщо вони закінчилися, можуть бути інші особистісні якості в порівнянні з тими, хто не мав подібних зв'язків. Це припущення перевірили німецькі та канадські психологи на чолі з Джулією Штерн з Бременського університету в рамках роботи.

Вихідним матеріалом для дослідження стали дані проєкту Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), в якому брали участь жителі Європи старше 50 років. У вибірку увійшло понад 77 тисяч людей з 27 країн, серед яких близько 57% становили жінки. Учасники заповнили різноманітні анкети, що стосуються їхнього особистого життя та сімейного становища. Крім того, вони пройшли п'ятифакторний тест особистості (Big Five) і відповіли на питання про задоволеність життям.

Які риси мають самотні люди

Психологи виділили такі групи людей: ті, хто перебував у стосунках або мав їх у минулому, і ті, хто ніколи не був одружений, не жив з партнером і не вступав у серйозні зв'язки.

Аналіз даних показав, що ті, хто все життя залишався самотнім і не мав тривалих стосунків, демонстрували низький рівень задоволеності життям, екстравертності, добросовісності (що відображає схильність до відповідальності та організованості) та відкритості до нового досвіду.

Ці тенденції виявилися менш вираженими у самотніх людей, які раніше мали партнерів або були в шлюбі, але після розпаду відносин. Проте "самітники" всіх категорій отримали нижчі бали за вказаними критеріями в порівнянні з тими, хто перебуває в стосунках.

Дослідження також показало, що в країнах Південної Європи, де рівень шлюбності високий, одинокий статус був пов'язаний з ще нижчим рівнем задоволеності життям. Серед одиноких людей різного віку та статі жінки відчували себе краще, ніж чоловіки, а також задоволенішими були літні люди.

З попередніх досліджень відомо, що задоволеність життям та такі особистісні риси, як екстравертність і нейротизм, можуть впливати на здоров'я та тривалість життя. Це підкреслює необхідність подальших зусиль для поліпшення якості життя самотніх літніх людей, зазначають психологи.