Які наслідки може викликати стрес

У людей, які відчувають підвищений рівень стресу, збільшується ризик виникнення серцево-судинних захворювань, ожиріння, гіпертонії, порушень менструального циклу та психічних розладів, таких як депресія і тривожність. Хронічний стрес також може ускладнити перебіг хронічних захворювань, таких як псоріаз, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Крім того, постійний стрес заважає зосередитися на роботі та розслабитися після трудового дня, що негативно впливає на якість життя та стосунках з іншими людьми.

Як зрозуміти, що у мене хронічний стрес

Стрес може проявлятися безліччю різних симптомів – як емоційних, так і фізичних. Через це іноді важко визначити, що причиною їхнього виникнення є саме стрес.

Найбільш поширені симптоми охоплюють:

часті головні та тілесні болі;

розлади травлення;

зміни маси тіла;

проблеми зі статевою функцією;

труднощі з концентрацією;

слабкість;

погана памʼять;

порушення сну.

Якщо ви стикаєтеся з такими симптомами, рекомендується звернутися до терапевта для первинної діагностики та направлення до спеціаліста.

Чи можу я самостійно впоратися з цим станом

Існує кілька способів, які можуть допомогти поліпшити ваше самопочуття:

Більше відпочивайте. Постарайтеся уникати роботи ввечері, приберіть телефон за годину до сну і почитайте книгу перед сном. Лягайте спати раніше.

Різноманітьте свій раціон. Якщо у вас немає часу готувати, заздалегідь приготуйте їжу на вихідних. Замість нездорових перекусів обирайте фрукти та горіхи.

Приділяйте час хобі та інтересам. Заплануйте, чим будете займатися, і повідомте інших, що в цей час ви зайняті.

Займайтеся спортом і уникайте алкоголю та тютюну. Не обов'язково відвідувати спортзал – достатньо робити зарядку вдома або здійснювати невеликі пробіжки.

Обговоріть свої проблеми з близькими. Це можуть бути не лише члени родини, але й люди, яким ви довіряєте.

Хронічний стрес часто виникає через труднощі на роботі, в навчанні або в особистих стосунках. Причиною можуть бути фінансові проблеми або тривалі хвороби. Не уникайте цих ситуацій, а намагайтеся шукати шляхи змінити щось на краще. Якщо це неможливо, спробуйте прийняти ситуацію, пам'ятаючи, що є речі, які перебувають поза нашим контролем. Сконцентруйтеся на тому, що ви можете змінити.

Що робити, якщо нічого не допомагає

Валеріана та інші трав'яні добавки не мають підтвердженої ефективності. Дослідження не показують, що вони насправді допомагають справлятися зі стресом і тривогою. Також немає специфічних ліків проти хронічного стресу, хоча деякі препарати можуть діяти як плацебо.

Важливо навчитися управляти своїм ставленням до стресових ситуацій. Для цього можна використовувати дихальні практики або медитацію. Вони допоможуть відволіктися і відновити контроль над ситуацією.

Проблему хронічного стресу можна обговорити з психологом, який використовує когнітивно-поведінкову. Не забувайте дбати не лише про свій розум, але й про своє тіло: спіть більше, їжте більше овочів та фруктів, а також забезпечуйте своєму організму достатню фізичну активність – гуляйте та займайтеся спортом.