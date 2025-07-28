Перші особливості поведінки помітні ще в ранньому дитинстві – зазвичай діагноз ставлять у віці від 4 до 11 років. Маленькі діти з цим синдромом часто уникають однолітків, надають перевагу самотності, а їхні рухи можуть бути незграбними. За останніми даними, синдром Аспергера трапляється у 2 – 7 осіб з 1000, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Чому виникає синдром Аспергера

Причини виникнення цього стану досі залишаються загадкою. Припускають, що важливу роль відіграють гени та особливості раннього розвитку мозку, але однозначних висновків поки немає. Науковці знаходять відмінності в роботі окремих нейронів, проте чи передаються вони у спадок – питання залишається відкритим.

Підлітки та дорослі з синдромом Аспергера мають труднощі у соціалізації та психоемоційному розвитку. Вони часто здаються замкнутими, а їхня незграбність ускладнює спілкування. Проте їхні інтелектуальні та мовленнєві здібності зазвичай не страждають – навпаки, серед них нерідко зустрічаються люди з високим IQ. Однак з емпатією та навичками спілкування часто виникають серйозні труднощі.

Одна з яскравих рис синдрому – вузькі, незвичайні захоплення. Це можуть бути колекції унікальних марок, глибокий інтерес до рідкісних тем. Причому люди з синдромом Аспергера можуть годинами розповідати про своє хобі, не помічаючи, що співрозмовник уже втомився чи втратив нитку розмови.

Симптоми синдрому Аспергера

У кожної людини прояви синдрому можуть відрізнятися. Проте існує низка спільних рис:

труднощі у встановленні та підтримці дружніх стосунків;

схильність до ізоляції або мінімального спілкування;

незвичайний зоровий контакт: або уникають його, або пильно дивляться в очі;

складнощі у розумінні міміки та жестів;

буквальне сприйняття інформації, труднощі з розумінням гумору та сарказму;

недостатньо розвинута емпатія та емоційний контроль;

розмови переважно про себе та свої інтереси;

прив’язаність до рутини і суворого розкладу.

На відміну від інших розладів аутистичного спектра, у людей із синдромом Аспергера зазвичай немає затримки мовленнєвого розвитку. Проте саме мовлення може бути незвичайним: занадто формальним, монотонним, нагадувати "голос робота", вирізнятися гучністю чи повторюваністю.

Багато хто дуже гостро сприймає довкілля: їх можуть дратувати гучні звуки, різкі запахи або текстури їжі. Деякі діти здаються незграбними, їм важко виконувати фізичні вправи, ловити м’яч або кататися на гойдалці – хоча проблеми з координацією є не у всіх.

Лікування синдрому Аспергера

На жаль, повністю позбутися синдрому Аспергера неможливо. Головне завдання спеціалістів – поведінкова корекція, розвиток соціальних навичок, допомога в адаптації. При регулярній підтримці та роботі з психологом у дітей і дорослих з часом знижується соціальна незграбність, і їм стає легше спілкуватися.

Варто пам’ятати: хоча у людей із синдромом Аспергера часто відсутня виражена емпатія, живе спілкування необхідне їм не менш ніж іншим. Самотність підвищує ризик депресії, залежності чи навіть спроб суїциду. Якщо ж поруч є підтримка і людина відвідує сеанси когнітивно-поведінкової терапії – прогноз значно кращий.

Іноді може знадобитися медикаментозна підтримка, наприклад, при наявності тривожних розладів або агресивної поведінки. У таких випадках застосовують сучасні препарати – атипові антипсихотики чи антидепресанти.

Життя з синдромом Аспергера

Багато відомих особистостей, таких як режисер Стенлі Кубрик, композитор Моцарт, а з наших сучасників – Білл Гейтс, Ілон Маск і Грета Тунберг, не лише навчилися жити із синдромом Аспергера, а й досягли дивовижних успіхів. Прикладом для багатьох став вигаданий персонаж Шелдон Купер із серіалу "Теорія великого вибуху". Попри соціальні труднощі, він зміг знайти друзів і навчився взаємодіяти зі світом.

Те, як розвиватиметься синдром, багато в чому залежить від підтримки батьків і близьких. Без допомоги та корекції симптоми можуть посилюватися, підвищується ризик депресії та тривожності. Але якщо дитині пояснювати соціальні норми, показувати, що вона не самотня, і залучати до життя суспільства – можна досягти значних покращень.

Люди з синдромом Аспергера рідко говорять про своє бажання соціалізуватися, але це не означає, що їм не потрібно спілкування. Все, що їм потрібно – трохи терпіння, розуміння й підтримки.