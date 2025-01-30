Згідно зі статистикою, щороку понад 7 мільйонів людей зіткнуться з симптомами деменції. Ця тривожна цифра спонукає науковців шукати нові методи раннього виявлення та профілактики захворювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alzheimer's Association.

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Нове дослідження сну

У новому дослідженні взяли участь 128 добровольців з Китайсько-японської лікарні дружби в Пекіні, середній вік яких становив 70 років. Половина з них вже мала діагноз хвороби Альцгеймера, ще приблизно третина мала легкі когнітивні порушення, а решта учасників були абсолютно здоровими.

Протягом однієї ночі дослідники фіксували активність мозку, рухи очей під час сну, частоту серцевих скорочень і дихання добровольців. Потім вони аналізували, коли учасники досягали фази швидкого сну, під час якої виникають сни.

Поганий сон – ознака хвороби Альцгеймера

Зв'язок між сном і хворобою Альцгеймера виявився значущим. Учасників вдалося розділити на дві групи: перша досягала фази швидкого сну в середньому менше ніж за 98 хвилин після засипання, тоді як другій групі знадобилося 193 хвилини, причому в основному до неї входили люди з діагнозом хвороби Альцгеймера.

Затримка переходу в фазу швидкого сну порушує здатність мозку закріплювати спогади, що негативно впливає на процеси навчання та пам'яті. Брак цієї фази може підвищувати рівень кортизолу – гормону стресу, що, своєю чергою, погіршує функціонування гіпокампа, ключової області мозку, відповідальної за консолідацію пам'яті,

– зазначила Юе Лень, провідна авторка дослідження.

Під час спостережень вчені з'ясували, що в учасників другої групи була вища концентрація двох токсичних білків – амілоїду та тау-білка (на 16% та 29% відповідно). Ці білки накопичуються в мозку та формують бляшки, які порушують зв'язок між нервовими клітинами.

Крім того, у цих учасників рівень здорового білка – нейротрофічного фактора мозку – був на 39% нижчим, ніж у здорових людей.

Вчені підкреслюють, що одним зі способів розв'язання проблеми може стати приймання препаратів з мелатоніном і ведення здорового способу життя, що допоможе покращити перехід від поверхневого сну до фази швидкого та знизити рівень амілоїду і тау-білка. Також важливо вчасно лікувати такі захворювання, як апное сну, і уникати зловживання алкоголем, оскільки обидва ці фактори негативно впливають на якість сну.