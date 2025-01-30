Согласно статистике, ежегодно более 7 миллионов людей сталкиваются с симптомами деменции. Эта тревожная цифра побуждает ученых искать новые методы раннего выявления и профилактики заболевания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Alzheimer's Association.

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Новое исследование сна

В новом исследовании приняли участие 128 добровольцев из Китайско-японской больницы дружбы в Пекине, средний возраст которых составлял 70 лет. Половина из них уже имела диагноз болезни Альцгеймера, еще примерно треть имела легкие когнитивные нарушения, а остальные участники были абсолютно здоровыми.

В течение одной ночи исследователи фиксировали активность мозга, движения глаз во время сна, частоту сердечных сокращений и дыхание добровольцев. Затем они анализировали, когда участники достигали фазы быстрого сна, во время которой возникают сны.

Плохой сон – признак болезни Альцгеймера

Связь между сном и болезнью Альцгеймера оказалась значимой. Участников удалось разделить на две группы: первая достигала фазы быстрого сна в среднем менее чем за 98 минут после засыпания, тогда как второй группе понадобилось 193 минуты, причем в основном в нее входили люди с диагнозом болезни Альцгеймера.

Задержка перехода в фазу быстрого сна нарушает способность мозга закреплять воспоминания, что негативно влияет на процессы обучения и памяти. Нехватка этой фазы может повышать уровень кортизола – гормона стресса, что, в свою очередь, ухудшает функционирование гиппокампа, ключевой области мозга, ответственной за консолидацию памяти,

– отметила Юэ Лэнь, ведущий автор исследования.

Во время наблюдений ученые выяснили, что у участников второй группы была выше концентрация двух токсичных белков – амилоида и тау-белка (на 16% и 29% соответственно). Эти белки накапливаются в мозге и формируют бляшки, которые нарушают связь между нервными клетками.

Кроме того, у этих участников уровень здорового белка – нейротрофического фактора мозга – был на 39% ниже, чем у здоровых людей.

Ученые подчеркивают, что одним из способов решения проблемы может стать прием препаратов с мелатонином и ведение здорового образа жизни, что поможет улучшить переход от поверхностного сна к фазе быстрого и снизить уровень амилоида и тау-белка. Также важно вовремя лечить такие заболевания, как апноэ сна, и избегать злоупотребления алкоголем, поскольку оба эти фактора негативно влияют на качество сна.