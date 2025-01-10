В рамках исследования Медицинского центра университета Эразма было проанализировано 261 работа, которые охватывают более 5,5 миллионов людей с деменцией, что делает его крупнейшим и самым детальным изучением выживаемости после диагностики на сегодня, сообщает 24 Канал со ссылкой на StudyFinds.

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Сколько живут люди с деменцией

Одним из основных выводов этого исследования стало то, что возраст на момент постановки диагноза является важнейшим фактором, который влияет на продолжительность жизни. Например, женщины, которым поставили диагноз в 60 лет, имеют медиану выживаемости 8,9 года, тогда как те, кто получил тот же диагноз в 85 лет, могут ожидать жизни около 4,5 года.

У мужчин продолжительность жизни также была короче: от 5,7 года при диагностике в 65 лет до 2,2 года в 85 лет. Важно отметить, что эти цифры являются средними, и фактическая продолжительность жизни может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону.

Согласно современным демографическим данным, диагноз деменции в 65 лет сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 13 лет. Это влияние уменьшается с возрастом на момент диагностики: в 85 лет деменция сокращает продолжительность жизни примерно на два года.

Что влияет на продолжительность жизни людей с деменцией

Кроме статистики выживаемости, исследовательская группа также изучила скорость, с которой люди с деменцией переходят на лечение в дома престарелых. Результаты показали, что в течение 3 лет после диагноза примерно треть пациентов переходит в медицинские учреждения. Через 5 лет большая часть из них нуждаются в помощи дома.

Также место жительства играет значительную роль в результатах. Исследования в Азии показали, что выживаемость была выше на 1,2 – 1,4 года по сравнению с исследованиями, проведенными в Европе или Северной Америке. Тип деменции также имеет значение: люди с болезнью Альцгеймера, как правило, жили на 1,4 года дольше, чем пациенты с другими формами деменции, такими как сосудистая деменция.

Условия жизни и уровень образования также влияли на выживаемость, иногда неожиданным образом. Пациенты, проживающие со спутниками или членами семьи, обычно жили дольше после диагноза. В то же время люди с более высоким уровнем образования иногда имели более короткую продолжительность жизни, вероятно, потому что могли дольше компенсировать изменения в мозге, прежде чем проявлялись симптомы, что означало более позднюю стадию болезни на момент диагностики.

Женщины, как правило, жили дольше мужчин после установления диагноза деменции, хотя это преимущество уменьшалось с учетом возраста на момент диагностики. Женщинам чаще ставили диагноз в более позднем возрасте, что нивелировало их общее преимущество в продолжительности жизни по сравнению с мужчинами.