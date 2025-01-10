У рамках дослідження Медичного центру університету Еразма було проаналізовано 261 робота, які охоплюють понад 5,5 мільйонів людей з деменцією, що робить його найбільшим і найдетальнішим вивченням виживаності після діагностики на сьогодні, повідомляє 24 Канал з посиланням на StudyFinds.

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Скільки живуть люди з деменцією

Одним з основних висновків цього дослідження стало те, що вік на момент постановки діагнозу є найважливішим фактором, який впливає на тривалість життя. Наприклад, жінки, яким поставили діагноз у 60 років, мають медіану виживаності 8,9 року, тоді як ті, хто отримав той же діагноз у 85 років, можуть очікувати життя близько 4,5 року.

У чоловіків тривалість життя також була коротшою: від 5,7 року при діагностиці у 65 років до 2,2 року у 85 років. Важливо відзначити, що ці цифри є середніми, і фактична тривалість життя може варіюватися як у більшу, так і в меншу сторону.

Згідно з сучасними демографічними даними, діагноз деменції в 65 років скорочує очікувану тривалість життя на 13 років. Цей вплив зменшується з віком на момент діагностики: у 85 років деменція скорочує тривалість життя приблизно на два роки.

Що впливає на тривалість життя людей з деменцією

Окрім статистики виживаності, дослідницька група також вивчила швидкість, з якою люди з деменцією переходять на лікування в будинки для літніх людей. Результати показали, що протягом 3 років після діагнозу приблизно третина пацієнтів переходить у медичні установи. Через 5 років більша частина з них потребують допомоги вдома.

Також місце проживання грає значну роль у результатах. Дослідження в Азії показали, що виживаність була вищою на 1,2 – 1,4 року в порівнянні з дослідженнями, проведеними в Європі або Північній Америці. Тип деменції також має значення: люди з хворобою Альцгеймера, як правило, жили на 1,4 року довше, ніж пацієнти з іншими формами деменції, такими як судинна деменція.

Умови життя і рівень освіти також впливали на виживаність, іноді несподіваним чином. Пацієнти, які проживають із супутниками або членами родини, зазвичай жили довше після діагнозу. Водночас люди з вищим рівнем освіти іноді мали коротшу тривалість життя, ймовірно, тому що могли довше компенсувати зміни в мозку, перш ніж проявлялися симптоми, що означало пізнішу стадію хвороби на момент діагностики.

Жінки, як правило, жили довше чоловіків після встановлення діагнозу деменції, хоча ця перевага зменшувалася з урахуванням віку на момент діагностики. Жінкам частіше ставили діагноз у більш пізньому віці, що нівелювало їхню загальну перевагу в тривалості життя в порівнянні з чоловіками.