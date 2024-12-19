Нове дослідження провели вчені з Mass General Brigham, інформує 24 Канал.

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Виявилося, що водії таксі та швидкої допомоги мають нижчий рівень смертності від хвороби Альцгеймера, якщо порівнювати з представниками інших професій.

Імовірно, така закономірність пов'язана з особливостями роботи мозку в цих людей. Адже їх робота вимагає від них швидкого орієнтування в просторі, запам'ятовування нових маршрутів й ухвалення швидких рішень. І саме ці дії сприяють зміцненню певних ділянок мозку. Зрештою, ці навики допомогають захистити мозок від вікових змін, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Чому саме ці дві професії

Вчені виявили, що ділянка мозку, відповідальна за формування когнітивних просторових карт, які допомагають у навігації, також пов'язана з прогресуванням хвороби Альцгеймера. Провідний автор дослідження Вішал Патель підкреслив важливість цього висновку, наголосивши на подвійній ролі цієї ділянки мозку як у просторовій обізнаності, так і в розвитку нейродегенеративних станів.

Тож, аби підтвердити цю гіпотезу вчені проаналізували дані про смертність серед людей різних професій. Результати показали, що водії таксі та швидкої допомоги дійсно демонстрували нижчі показники смертності від хвороби Альцгеймера. Втім, цікавово, що тенденції не спостерігали у водіїв автобусів або пілотів, чия робота не вимагає такої інтенсивної просторової орієнтації.

Перспектива відкриття

Отримані результати вказують на перспективні шляхи для розробки стратегій профілактики хвороби Альцгеймера. Автори припустили, що послідовне тренування когнітивних функцій, пов'язаних з просторовою орієнтацією, може слугувати потенційним методом зниження ризику розвитку цього виснажливого захворювання.

Це відкриття може мати важливі наслідки для розробки нових стратегій профілактики та лікування хвороби Альцгеймера. Тож, дослідження в цій галузі допоможуть краще зрозуміти механізми розвитку захворювання і знайти нові способи боротьби з ним.