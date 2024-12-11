Відкриття належить команді китайських учених Університету Чженчжоу. Детально про результати дослідження, які вже опубліковані в медичному журналі Nature Aging, пише 24 Канал.

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Деталі дослідження

Учені проаналізували концентрацію близько 3 000 білків у плазмі крові майже 5 000 британців. Вік учасників становив 45 – 82 роки. У ході дослідження вони виявили, що один із білків, бревікан (BCAN), пов’язаний із виникненням деменції, інсульту та рухових проблем. Інший білок, GDF15, також, імовірно, впливає на розвиток вікових захворювань.

Увага! За даними вчених, піки цих 13 білків можуть відображати зміни у здоров'ї людського мозку у віці 57, 70 і 78 років.

Як ми старіємо

Учені попередили, що до 2050 року, за оцінками, кількість людей у віці 65 років і старше в усьому світі перевищить 1,5 мільярд, а це означає, що наука потребує глибшого розуміння процесу старіння.

Нові результати сприяють усуненню істотних прогалин у знаннях про молекулярні механізми старіння, що має істотне значення для майбутніх персоналізованих терапевтичних цілей для лікування вікових порушень мозку.