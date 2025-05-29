Вони не лише смачні й ароматні, а й сприяють зміцненню імунітету, покращенню обміну речовин і загальному оздоровленню організму, повідомляє 24 Канал з посилання на FDC.
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Ожина – джерело клітковини та антиоксидантів
Ожина містить до 8 грамів клітковини на склянку, забезпечує організм вітамінами C та K, а також антоціанами – потужними антиоксидантами, що допомагають боротися із вільними радикалами.
Поради:
- Додавайте ожину в ранкові вівсяні каші, салати, випічку, йогурти або заморожуйте на зиму.
- Для збереження вітамінів варто їсти ожину свіжою, уникаючи тривалого термічного оброблення.
Броколі – суперфуд для судин, кісток і імунітету
Броколі містить багато вітаміну С, фолієву кислоту, кальцій, сульфорафан та рослинний білок. Унікальні сполуки забезпечують противірусну й протиракову дію.
Поради:
- Найкорисніше готувати броколі на парі або використовувати в салатах та супах.
- Не переварюйте овоч – 3–5 хвилин достатньо, щоб зберегти корисні речовини.
Селера – заряд енергії та природний діуретик
Селера очищає організм, стимулює травлення, допомагає знімати набряки завдяки високому вмісту калію та фолієвої кислоти.
Поради:
- Використовуйте стебла у салатах, смузі, зелених соках або як перекус із хумусом.
- Для приготування супу-пюре використовуйте і листя, і стебла.
Редиска – овоч для детоксу
Редис містить вітаміни C, B9, залізо, калій та ефірні олії, які зміцнюють імунітет і сприяють виведенню токсинів.
Поради:
- Вживайте у салатах, нарізайте для бутербродів, запікайте з іншими овочами.
- Молоде листя редиски також їстівні – додавайте у супи чи салати.
Шпинат – король зелені для мозку та серця
Шпинат багатий залізом, кальцієм, вітамінами A, C, K, лютеїном та флавоноїдами, що позитивно впливають на зір, нервову систему, кровообіг.
Поради:
- Додавайте свіжий шпинат у салати, смузі, омлети чи пасту.
- Швидко обсмажте шпинат у невеликій кількості оливкової олії для збереження вітамінів.
Полуниця – смачна профілактика застуд і старіння
Полуниця – джерело вітаміну C, марганцю, фолієвої кислоти, поліфенолів та біотину. Вона зміцнює імунітет, стимулює вироблення колагену і знижує рівень поганого холестерину.
Поради:
- Їжте полуницю свіжою, готуйте з неї салати, десерти, джеми, холодні супи та прохолодні напої.
- Зберігайте в холодильнику, не мийте до вживання, аби уникнути плісняви.
Спаржа – легкий овоч для схуднення та здоров’я судин
Спаржа майже не містить калорій, але є багатою на клітковину, вітаміни A, C, K, фолієву кислоту, хром і антиоксиданти. Допомагає роботі травної системи та нирок.
Поради:
- Їжте вареною, смаженою на грилі, запеченою або додавайте до весняних салатів.
- Свіжу спаржу зберігайте у воді в холодильнику, щоб подовжити її свіжість.
Ревінь – незвичний овоч із великим вмістом кальцію
Ревінь містить клітковину, вітамін K, марганець і органічні кислоти, що позитивно впливають на травлення, кістки і обмін речовин.
Поради:
- Найчастіше ревінь використовують у пирогах, компотах, варення, смузі.
- Не їжте листя ревеню – воно містить токсичні речовини.