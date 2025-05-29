Вони не лише смачні й ароматні, а й сприяють зміцненню імунітету, покращенню обміну речовин і загальному оздоровленню організму, повідомляє 24 Канал з посилання на FDC.

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Ожина – джерело клітковини та антиоксидантів

Ожина містить до 8 грамів клітковини на склянку, забезпечує організм вітамінами C та K, а також антоціанами – потужними антиоксидантами, що допомагають боротися із вільними радикалами.

Поради:

Додавайте ожину в ранкові вівсяні каші, салати, випічку, йогурти або заморожуйте на зиму.

Для збереження вітамінів варто їсти ожину свіжою, уникаючи тривалого термічного оброблення.

Броколі – суперфуд для судин, кісток і імунітету

Броколі містить багато вітаміну С, фолієву кислоту, кальцій, сульфорафан та рослинний білок. Унікальні сполуки забезпечують противірусну й протиракову дію.

Поради:

Найкорисніше готувати броколі на парі або використовувати в салатах та супах.

Не переварюйте овоч – 3–5 хвилин достатньо, щоб зберегти корисні речовини.

Селера – заряд енергії та природний діуретик

Селера очищає організм, стимулює травлення, допомагає знімати набряки завдяки високому вмісту калію та фолієвої кислоти.

Поради:

Використовуйте стебла у салатах, смузі, зелених соках або як перекус із хумусом.

Для приготування супу-пюре використовуйте і листя, і стебла.

Редиска – овоч для детоксу

Редис містить вітаміни C, B9, залізо, калій та ефірні олії, які зміцнюють імунітет і сприяють виведенню токсинів.

Поради:

Вживайте у салатах, нарізайте для бутербродів, запікайте з іншими овочами.

Молоде листя редиски також їстівні – додавайте у супи чи салати.

Шпинат – король зелені для мозку та серця

Шпинат багатий залізом, кальцієм, вітамінами A, C, K, лютеїном та флавоноїдами, що позитивно впливають на зір, нервову систему, кровообіг.

Поради:

Додавайте свіжий шпинат у салати, смузі, омлети чи пасту.

Швидко обсмажте шпинат у невеликій кількості оливкової олії для збереження вітамінів.

Полуниця – смачна профілактика застуд і старіння

Полуниця – джерело вітаміну C, марганцю, фолієвої кислоти, поліфенолів та біотину. Вона зміцнює імунітет, стимулює вироблення колагену і знижує рівень поганого холестерину.

Поради:

Їжте полуницю свіжою, готуйте з неї салати, десерти, джеми, холодні супи та прохолодні напої.

Зберігайте в холодильнику, не мийте до вживання, аби уникнути плісняви.

Спаржа – легкий овоч для схуднення та здоров’я судин

Спаржа майже не містить калорій, але є багатою на клітковину, вітаміни A, C, K, фолієву кислоту, хром і антиоксиданти. Допомагає роботі травної системи та нирок.

Поради:

Їжте вареною, смаженою на грилі, запеченою або додавайте до весняних салатів.

Свіжу спаржу зберігайте у воді в холодильнику, щоб подовжити її свіжість.

Ревінь – незвичний овоч із великим вмістом кальцію

Ревінь містить клітковину, вітамін K, марганець і органічні кислоти, що позитивно впливають на травлення, кістки і обмін речовин.

Поради: