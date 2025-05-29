Они не только вкусные и ароматные, но и способствуют укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ и общему оздоровлению организма, сообщает 24 Канал со ссылкой на FDC.
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Ежевика – источник клетчатки и антиоксидантов источник клетчатки и антиоксидантов
Ежевика содержит до 8 граммов клетчатки на стакан, обеспечивает организм витаминами C и K, а также антоцианами – мощными антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами.
Советы:
- Добавляйте ежевику в утренние овсяные каши, салаты, выпечку, йогурты или замораживайте на зиму.
- Для сохранения витаминов стоит есть ежевику свежей, избегая длительной термической обработки.
Брокколи – суперфуд для сосудов, костей и иммунитета
Брокколи содержит много витамина С, фолиевую кислоту, кальций, сульфорафан и растительный белок. Уникальные соединения обеспечивают противовирусное и противораковое действие.
Советы:
- Полезнее всего готовить брокколи на пару или использовать в салатах и супах.
- Не переваривайте овощ – 3–5 минут достаточно, чтобы сохранить полезные вещества.
Сельдерей – заряд энергии и естественный диуретик
Сельдерей очищает организм, стимулирует пищеварение, помогает снимать отеки благодаря высокому содержанию калия и фолиевой кислоты.
Советы:
- Используйте стебли в салатах, смузи, зеленых соках или как перекус с хумусом.
- Для приготовления супа-пюре используйте и листья, и стебли.
Редиска – овощ для детокса
Редис содержит витамины C, B9, железо, калий и эфирные масла, которые укрепляют иммунитет и способствуют выведению токсинов.
Советы:
- Употребляйте в салатах, нарезайте для бутербродов, запекайте с другими овощами.
- Молодые листья редиса также съедобные – добавляйте в супы или салаты.
Шпинат – король зелени для мозга и сердца
Шпинат богат железом, кальцием, витаминами A, C, K, лютеином и флавоноидами, что положительно влияют на зрение, нервную систему, кровообращение.
Советы:
- Добавляйте свежий шпинат в салаты, смузи, омлеты или пасту.
- Быстро обжарьте шпинат в небольшом количестве оливкового масла для сохранения витаминов.
Клубника – вкусная профилактика простуд и старения вкусная профилактика простуд и старения
Клубника – источник витамина C, марганца, фолиевой кислоты, полифенолов и биотина. Она укрепляет иммунитет, стимулирует выработку коллагена и снижает уровень плохого холестерина.
Советы:
- Ешьте клубнику свежей, готовьте из нее салаты, десерты, джемы, холодные супы и прохладительные напитки.
- Храните в холодильнике, не мойте до употребления, чтобы избежать плесени.
Спаржа – легкий овощ для похудения и здоровья сосудов
Спаржа почти не содержит калорий, но богата клетчаткой, витамины A, C, K, фолиевую кислоту, хром и антиоксиданты. Помогает работе пищеварительной системы и почек.
Советы:
- Ешьте вареной, жареной на гриле, запеченной или добавляйте в весенние салаты.
- Свежую спаржу храните в воде в холодильнике, чтобы продлить ее свежесть.
Ревень – необычный овощ с большим содержанием кальция
Ревень содержит клетчатку, витамин K, марганец и органические кислоты, положительно влияющие на пищеварение, кости и обмен веществ.
Советы:
- Чаще всего ревень используют в пирогах, компотах, варенье, смузи.
- Не ешьте листья ревеня – они содержат токсичные вещества.