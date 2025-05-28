Омега-3 и работа мозга

Исследования показывают: более 60% людей после 70 лет имеют признаки когнитивного спада. Но хорошая новость в том, что даже во взрослом возрасте можно поддержать работу мозга – и омега-3 играют в этом ключевую роль, передает 24 Канал.

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Эти кислоты:

замедляют возрастные изменения мозга

уменьшают хроническое воспаление, что связано с риском развития деменции и болезни Альцгеймера

снижают уровень окислительного стресса, защищая клетки мозга

Что такое омега-3 – и почему они важны Омега-3 – это группа незаменимых жирных кислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Самые важные из них: АЛК (альфа-линоленовая кислота) – содержится в семенах чиа, льна, грецких орехах; ЭПК и ДГК (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) – встречаются в морепродуктах, в частности в лососе, рыбьем жире и масле криля.

Справочно. ДГК особенно важна – ее недостаток может ускорять старение мозга и ослаблять память. В то же время даже небольшое увеличение ее потребления связано с лучшими результатами в тестах на память и концентрацию.

Где взять омега-3

Жирная рыба – лучший источник. Диетологи советуют есть лосося, скумбрию или сардины хотя бы дважды в неделю. Но статистика неутешительна: более 90% людей не придерживаются этой рекомендации.

– лучший источник. Диетологи советуют есть лосося, скумбрию или сардины хотя бы дважды в неделю. Но статистика неутешительна: более 90% людей не придерживаются этой рекомендации. Добавки – отличный вариант, если рыбы в рационе не хватает:

– отличный вариант, если рыбы в рационе не хватает: Рыбий жир – классика для тех, кто ест продукты животного происхождения

– классика для тех, кто ест продукты животного происхождения Масло водорослей – веганская альтернатива с теми же активными формами ЭПК и ДГК

Сколько нужно

Для общего здоровья достаточно 250 миллиграммов ЭПК и ДГК в день – рекомендовано Американской кардиологической ассоциацией

В то же время для людей, которые не едят рыбу, советуют – 1,1–1,6 граммов АЛК в день (из растительных источников)

Важно! Даже несколько порций жирной рыбы в неделю или качественная добавка могут стать хорошей инвестицией в здоровье мозга – и ясность ума на долгие годы.