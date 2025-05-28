Омега-3 та робота мозку

Дослідження показують: понад 60% людей після 70 років мають ознаки когнітивного спаду. Але гарна новина в тому, що навіть у дорослому віці можна підтримати роботу мозку – і омега-3 відіграють у цьому ключову роль, передає 24 Канал.

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Ці кислоти:

сповільнюють вікові зміни мозку

зменшують хронічне запалення, що пов’язане з ризиком розвитку деменції та хвороби Альцгеймера

знижують рівень окислювального стресу, захищаючи клітини мозку

Що таке омега-3 – і чому вони важливі Омега-3 – це група незамінних жирних кислот, які організм не може виробляти самостійно. Найважливіші з них: АЛК (альфа-ліноленова кислота) – міститься в насінні чіа, льону, волоських горіхах; ЕПК і ДГК (ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислоти) – зустрічаються у морепродуктах, зокрема в лососі, риб’ячому жирі та маслі криля.

Довідково. ДГК особливо важлива – її нестача може прискорювати старіння мозку та послаблювати пам’ять. Водночас навіть невелике збільшення її споживання пов'язане з кращими результатами в тестах на пам'ять і концентрацію.

Де взяти омега-3

Жирна риба – найкраще джерело. Дієтологи радять їсти лосося, скумбрію або сардини хоча б двічі на тиждень. Але статистика невтішна: понад 90% людей не дотримуються цієї рекомендації.

– найкраще джерело. Дієтологи радять їсти лосося, скумбрію або сардини хоча б двічі на тиждень. Але статистика невтішна: понад 90% людей не дотримуються цієї рекомендації. Добавки – чудовий варіант, якщо риби у раціоні бракує:

– чудовий варіант, якщо риби у раціоні бракує: Риб'ячий жир – класика для тих, хто їсть продукти тваринного походження

– класика для тих, хто їсть продукти тваринного походження Олія водоростей – веганська альтернатива з тими самими активними формами ЕПК і ДГК

Скільки потрібно

Для загального здоров'я достатньо 250 міліграмів ЕПК і ДГК на день – рекомендовано Американською кардіологічною асоціацією

Водночас для людей, які не їдять риби, радять – 1,1–1,6 грамів АЛК на день (із рослинних джерел)

Важливо! Навіть кілька порцій жирної риби на тиждень або якісна добавка можуть стати хорошою інвестицією у здоров’я мозку – і ясність розуму на довгі роки.