Щоб відповісти на це питання, фахівці провели систематичний аналіз сучасних наукових даних, оцінюючи вплив курячого супу на гострі респіраторні інфекції – ГРВІ, грип і навіть COVID-19, пише 24 Канал з посилання на Science Alert.

Також на тему Назвали три поширених фактори, які у чотири рази підвищують ризик смерті

Як відбувалось дослідження бульйону?

Із понад 10 000 опублікованих робіт вчені відібрали чотири найякісніших дослідження, у яких загалом взяли участь 342 людини. Підсумки виявилися несподіваними: у тих, хто регулярно їв курячий суп під час хвороби, симптоми минали на 2,5 дні швидше порівняно з учасниками контрольної групи.

Крім того, суп помітно полегшував такі прояви, як закладеність носа, біль у горлі та загальна слабкість. Аналізи показали й зниження рівнів запальних маркерів IL-6 та TNF-α у любителів супу.

Чому курячий бульйон допомагає одужувати

Секрет користі курячого супу полягає не лише в його зігрівальних властивостях. У складі страви часто присутні продукти з вираженими антимікробними та протизапальними якостями – наприклад, часник, цибуля, свіжа зелень.

Теплий бульйон сприяє розрідженню слизу, полегшує дихання та пом’якшує подразнене горло. Додатково суп асоціюється із домашньою турботою, що також допомагає легше переносити хворобу.

Дослідники підкреслюють: попри відчутний позитивний ефект, суп не є універсальними ліками. Найкращий результат досягається у поєднанні з повноцінним відпочинком та достатнім споживанням рідини. Надалі науковці планують з’ясувати, які саме інгредієнти роблять суп особливо ефективним у боротьбі із застудою.