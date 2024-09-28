Нове дослідження користі алкоголю

Для оцінки впливу помірного вживання різних видів алкоголю на здоров'я міжнародна група дослідників проаналізувала дані понад 446 тисяч людей у віці 40 – 69 років з британського Біобанку, пише Pubmed. Учасники надали інформацію про те, скільки пива, сидру, вина, шампанського та міцних напоїв вони споживають щотижня.

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Протягом семи років велися спостереження за станом здоров'я учасників: до бази даних вносилася інформація про смертність та виявлені захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, інсульт та рак.

Результати аналізу показали, що споживання пива, сидру та міцних напоїв пов'язане з вищим рівнем смертності, а також зі збільшенням випадків раку та серцево-судинних захворювань.

Вино зменшує ризик серцево-судинних хвороб

Тим часом у людей, які випивають 8 – 11 келихів червоного вина на тиждень, ризик розвитку ішемічної хвороби серця був знижений на 40% порівняно з непитущими та тими, хто зловживає спиртним. Аналогічні переваги спостерігалися у тих, хто вживає 4 – 5 келихів білого вина та шампанського.

Несподіваним відкриттям стало те, що безалкогольне червоне вино має такий самий позитивний ефект: вчені виявили, що його любителі також знижують ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Це свідчить про те, що всі позитивні властивості червоного вина зумовлені не алкоголем, а поліфенолами – потужними антиоксидантами, що містяться у винограді, вважає провідний автор дослідження Рудольф Шутте з Університету Англія Раскін.

Дослідник додав, що висновки про користь алкоголю часто робляться на основі порівняння здоров'я та смертності тих, хто п'є та не п'є, що може бути некоректним. У контрольній групі непитущих можуть бути люди, які утримуються від алкоголю за станом здоров'я, що може спотворювати результати на користь алкоголю.

Що відомо про поліфеноли

Поліфеноли – це категорія сполук, які містяться в рослинних продуктах, таких як фрукти, овочі, трави, спеції, чаї, чорному шоколаді та вині.

Вони діють як антиоксиданти, тобто нейтралізують шкідливі вільні радикали, які пошкоджують клітини та підвищують ризик таких захворювань, як рак, діабет і серцеві захворювання.

Вважається, що поліфеноли також зменшують запалення, яке вважається основною причиною багатьох хронічних захворювань.