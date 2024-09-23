Нове дослідження показало, що збільшення споживання алкоголю може збільшити ризик деменції. Це суперечить думці про те, що помірне споживання алкоголю може мати захисні властивості. Насправді будь-який рівень його споживання може бути шкідливим для запобігання деменції, повідомляє Eclinicalmedicine.

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Нове дослідження впливу алкоголю

Дослідження підкреслює необхідність терміново розв'язувати проблему деменції в глобальному масштабі, оскільки до 2050 року кількість випадків може збільшуватися майже втричі. Зафіксований вплив легкого та помірного вживання алкоголю викликає суперечки через упередженість попередніх досліджень, наприклад, порівняння нездорових людей, які вже відмовились від алкоголю і хворих, які продовжують пити.

Попередні дослідження часто ігнорували такі фактори, як початкова стадія зниження когнітивних функцій та взаємодія з іншими захворюваннями. Використовуючи дані понад 300 000 людей з британського біобанку, вчені оцінили вплив генетичної схильності до збільшення споживання алкоголю на ризик деменції.

Будь-яка доха алкоголю збільшує ризик деменції

Їхня робота виявила тривожну схему: вище споживання алкоголю пов'язане зі збільшенням ймовірності деменції протягом 13 років. Аналіз показав, що замість передбачуваної кривої "J-подібної", помірне споживання не має захисного ефекту, а ризик лінійно збільшується зі збільшенням споживання.

Результати дослідження свідчать про те, що раніше відмічений захисний ефект помірного споживання алкоголю може бути пов'язаний з упередженістю попередніх досліджень. Навпаки, дані вказують на прямий зв’язок будь-якою кількістю алкоголю та ризиком деменції, особливо у жінок.