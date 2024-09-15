Зокрема, дослідники виявили, що щоденне споживання 1 – 2 чашок цих напоїв може сприяти підтримці здоров’я мозку з віком.

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Як впливають кава та чай на ризики деменції

В першому дослідженні науковці залучили 6000 здорових дорослих, експеримент тривав 7 років. На момент старту дослідження середній вік учасників був 68 років.

За останні 5 років спостережень у 230 людей з дослідницької групи розвинулася деменція.

Чай та кава зменшили ризики деменції:

Ті учасники, які випивали 2 чашки кави на день, мали на 38% менший ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто не пив кави взагалі.

Для любителів чаю цей ризик був на 36% нижчим порівняно з тими, хто не вживав чай.

Учені припустили, що це пов'язано з високим вмістом поліфенолів у цих напоях.

Довідково. Поліфеноли – це рослинні сполуки, що мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Здоров'я мозку і улблені напої

В іншому дослідженні акцент було зроблено на рухливий інтелект – абстрактне мислення і навички розв'язання проблем, які з часом природним чином знижуються. Дослідження тривало 9 років і охоплювало дані 8451 когнітивно здорового дорослого.

Дослідники з’ясували, що споживання до 3 чашок кави на день пов'язане з меншим зниженням рухливого інтелекту, ніж вживання 4 або більше чашок.

Щодо чаю, то виявилося, що одна або більше чашок цього напою на день корелюють з меншим зниженням рухливого інтелекту, ніж повна відсутність споживання чаю.

Кофеїн у помірних кількостях корисний для мозку. І важливо розуміти, що кількість кофеїну в напоях може мати різний впливі на роботу мозку. Адже надлишок кофеїну може мати зворотний ефект, знижуючи продуктивність.

Ба більше, інші компоненти кави, як от кафестол, можуть підвищувати рівень холестерину та негативно позначатися на когнітивних функціях.

Неточності дослідження

Дослідження мають деякі обмеження, тому їхні результати є попередніми. Жодне з досліджень не було контрольованим експериментом, який міг би довести прямий зв’язок між вживанням кави або чаю і когнітивними функціями або ризиком розвитку деменції.

Також варто враховувати, що різні сорти кави та чаю можуть містити різну кількість кофеїну та інших компонентів, які могли б вплинути на результати.